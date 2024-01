Giostra Cavalleresca di Sulmona, risorse importanti dalla Regione

Sulmona,15 gennaio- Il nuovo anno inizia subito con una buona notizia: l’associazione culturale Giostra cavalleresca di Sulmona riceverà dalla Regione Abruzzo 55 mila euro sia per la Giostra di Sulmona che per la Giostra Europea.Un importante riconoscimento arrivato per il messaggio di pace e fratellanza tra i popoli che la manifestazione legata all’Europa sta portando avanti ormai da due anni, nel nome e nello spirito di Papa Celestino V. «Dobbiamo ringraziare la Regione Abruzzo, e in particolar modo l’assessorato al Turismo e alla Cultura, nella persona di Daniele D’Amario, il consigliere regionale Simone Angelosante e la coordinatrice della Giostra Europea Luisa Taglieri per questo grande risultato ottenuto», afferma il presidente della Giostra cavalleresca Maurizio Antonini che aggiunge: «Noi ci impegniamo non solo a regalare al grande pubblico della Giostra uno spettacolo unico con la rievocazione storica ormai conosciuta e apprezzata in tutto il mondo, ma di anno in anno cerchiamo di coinvolgere più Paesi invitandoli a sfilare nel nostro bellissimo corteo europeo e arricchire, in questo modo, il patrimonio culturale della manifestazione che, voglio ricordare, è riuscita a portare a Sulmona in 21 edizioni ben 15 nazioni e 30 città. “Fondamentale”, conclude Antonini, “è il messaggio di Pace che abbiamo scelto di portare avanti dallo scorso anno; un segno necessario in un mondo in cui le guerre stanno creando distruzione e odio, mettendo a rischio milioni di persone. Noi, nel nostro piccolo, dobbiamo essere parte attiva del cambiamento e veicolare i valori di unione, solidarietà e amicizia tra i popoli”.