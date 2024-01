 Sulmona: giovedì cerimonia per onorare Giuseppina Patriarca maestra e Nonna d’Abruzzo

Marianna Scoccia

Sulmona, 15 gennaio– “Il prossimo Giovedi 18 gennaio alle ore 11 nella sede della mia segreteria in via Cornacchiola 16 a Sulmona si svolgerà una cerimonia per onorare al meglio la signora Giuseppina Patriarca, classe 1915, maestra e Nonna d’Abruzzo, insignita dell’alta onorificenza dell’ordine al merito della Repubblica Italiana, conferitale dal Presidente del Capo dello Stato Sergio Mattarella, su mia richiesta formale.

Saranno presenti le istituzioni ed alcuni ex alunni della signora Giuseppina”.Così n una nota Marianna Scoccia Consigliera regionale