Pratola Peligna, buon anno 2024

Pratola Peligna, 1 gennaio– Capodanno in piazza, alla riscoperta del senso di comunità, con giochi e tanta musica, a Pratola Peligna (Aq), dove non è mancato un invito alla pace e alla cooperazione globale, con un muto e sentito messaggio – lanciato dal sindaco, Antonella Di Nino: semina pace,coltiva amore,mieti umanità-

La Di Nino ha ricordato l’importanza di riscoprire il senso di appartenenza e di comunità, per condividere progetti che favoriscano la cultura della bellezza e della solidarietà.

Il primo capodanno di Pratola Peligna, organizzato dalla Pro Loco, con il patrocinio dell’amministrazione comunale, e condotto da Roberto Ruggiero e Rosa Gargiulo, ha riscosso un enorme successo di partecipazione.

Una simpatica incursione sul palco ha caratterizzato la serata: cinque giovani – arrivati da Ferrara – si sono lasciati coinvolgere dal clima di festa e accoglienza, animando in maniera spontanea la piazza con i loro balli.

Edoardo Rossoni, Elena Natali, Bianca Cutarella, Diego Rumori e Carlo Fabbri hanno scelto Pratola per festeggiare un capodanno tra amici, diverso dalle mete più gettonate, come loro stessi hanno dichiarato, trovando un luogo caloroso e accogliente.

In diretta telefonica, inoltre, sono stati fatti gli auguri anche ai nuovi nati nel reparto di ostetricia dell’ospedale di Sulmona.Una piazza calorosa e allegra, per cominciare il nuovo anno in armonia!