Sulmona: la Giunta delibera per l’avvio gara per area camper

Sulmona, 29 dicembre- Con la delibera di indirizzo, approvata questa mattina dalla Giunta, è stato stabilito di procedere ad indire la gara per l’affidamento pluriennale dell’area.

L’area, che può accogliere fino a 45 camper e dispone di 40 posti auto, verrà affidata in concessione a soggetto terzo, individuato con procedura ad evidenza pubblica, per la durata di tre anni. Sarà compito dell’operatore economico, così individuato, garantire la piena funzionalità dell’area, le attività di informazione a mezzo telefonico e la ricezione dei camperisti, senza interruzioni, tutti i giorni dell’anno.

Nelle more dello svolgimento delle procedure di gara per l’affidamento pluriennale, in via sperimentale e provvisoria, la Giunta ha stabilito di procedere con affidamento temporaneo del servizio di gestione della suddetta area di sosta attrezzata per autocaravan e caravan, allo scopo di non compromettere la capacità attrattiva e ricettiva della Città, di non arrecare disservizi ai turisti camperisti, nonché di evitare l’eventuale degrado e deterioramento dell’area in questione;

Onere del concessionario sarà anche garantire l’igienicità, la sicurezza dell’area e la sua ordinaria manutenzione, in ogni settore: dall’area di sosta per caravan e autocaravan, del parcheggio per le auto, dell’ascensore, dell’abitazione per il custode e la manutenzione dell’area di passaggio da via Turati a Porta Iapasseri.

Nella delibera è precisato che l’Amministrazione ritiene strategico e necessario potenziare il sistema turistico locale, anche attraverso la piena funzionalità dell’area camper, per incentivare lo sviluppo della Città con l’ottimale integrazione tra natura, ricchezze artistiche e architettoniche.

L’atto è pubblicato sull’ Albo Pretorio dell’ente.