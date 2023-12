Scoccia su contributi per malati oncologici

Marianna Scoccia,Consigliera regionale

Sulmona, 29 dicembre -È realtà il contributo regionale per l’acquisto di parrucche per malati oncologici per il prossimo biennio 2024- 2026. Con l’approvazione della legge di Bilancio, nella lunga seduta di Consiglio regionale conclusasi questa notte si garantisce il prosieguo della copertura finanziaria suggellando una delle pagine più belle della politica Abruzzese, che porta la firma della consigliera regionale Marianna Scoccia, ideatrice della Legge”. E’ quanto si legge in una nota a firma di Scoccia che aggiunge: “Un orgoglio per l’Abruzzo e un’ enorme soddisfazione per la Consigliera che, con grande determinazione, è riuscita a portare a termine l’ importante obiettivo. È la buona notizia di fine anno. La legge entra nel vivo garantendo per il prossimo futuro sostegno e sussidi. È una delle iniziative che mi hanno resa maggiormente orgogliosa in questi anni. Ringrazio tutti coloro che hanno creduto in questa mia proposta di legge, divenuta strumento concreto normativo e prezioso supporto economico e psicologico a favore di chi combatte per la salute e la vita” afferma la consigliera Marianna Scoccia.

“Nella legge di Bilancio approvata dal Consiglio regionale questa notte la Consigliera Scoccia ha rinnovato il suo fermo interesse nei confronti del territorio montano peligno e marsicano. “Ho sempre ritenuto importante – spiega – sia il lavoro che svolgono i volontari con l’associazionismo, nell’ottica di un rilancio turistico e culturale, sia l’operosità di chi opera nel sociale, come le cooperative Nos e Horizon, che da decenni sono al fianco delle persone meno fortunate, riuscendo ad impegnare fondi per progetti su minori e disabili. Ho lavorato con impegno per fornire concreto supporto, per quanto possibile, al fine di contribuire allo sviluppo economico e sociale, consentendo così una boccata d’ossigeno utile a conferire per l’anno venturo la giusta carica.Sono riuscita a stanziare somme a favore della cultura, dello sport, del sociale, rimarcando anche quanto importante siano le sacre manifestazioni per le nostre comunità, impegnando fondi per il restauro di suppellettili sacre legati al rito pasquale della Madonna che Scappa in Piazza, per il supporto della secolare Corsa degli zingari, senza dimenticare le Parrocchie, come San Francesco di Paola, restando al fianco anche di Comuni (Campo di Giove, Cerchio, Cocullo, Introdacqua, Goriano Sicoli, Prezza) per contribuire ad interventi necessari e impellenti. Tra i beneficiari i Gruppi Alpini “Nino Sorgi” e “San Pelino” , associazioni Classe Mista, Le Muse, Luce nel Mondo, Saperi e Sapori d’Abruzzo, Futsal Cerchio, Acque Fucensi, Sdps Folgore, Fitness e Benessere, Pacitto Palestre. Resterò a disposizione del territorio e continuando a lavorare fino alla fine del mandato nell’interesse dei cittadini” conclude la Consigliera.