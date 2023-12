Sulmona: pubblicato  l’avviso di vendita per dismissione del patrimonio immobiliare disponibile.

Sulmona, 28 dicembre– E’ stato pubblicato sull’Albo Pretorio del Comune l’avviso di vendita per dismissione del patrimonio immobiliare disponibile. Gli immobili oggetto di vendita sono stati individuati in sette lotti.

Tra questi immobili spiccano l’edificio un tempo adibito a Mattatoio comunale, in via Tratturo; capannoni e locali a pianterreno in via Lamaccio; terreno in via Cavriani.

L’asta per la vendita degli immobili si svolgerà il 4 marzo 2024, alle ore 15.30.

Le ulteriori indicazioni sono riportate nel predetto avviso pubblicato sull’Albo Pretorio.