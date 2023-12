M5S e la fumata nera sulla scelta del Difensore Civico

Sulmona,28 dicembre– “Si spacca la maggioranza di centrodestra sulla votazione del Difensore civico, che ieri sera in Consiglio regionale non ha visto la luce, tra abbandoni d’aula, schede bianche e occhiatacce. La maggioranza del Presidente Marsilio non è stata capace di convergere su un unico nome, creando, ancora una volta, una spaccatura insanabile tra Fratelli D’Italia e Forza Italia da un lato, e la Lega dall’altro.

Quest’ultima si è poi divisa a sua volta, con mezzo partito di Salvini in aula e l’altro fuori che diserta la votazione. Il risultato di questo ennesimo teatrino è che per mancanza di numero legale, dopo 5 votazioni nulle, l’Abruzzo continua da oltre 3 mesi a essere sprovvisto del Difensore civico.

E non è chiaro quando riusciranno a eleggerlo visto che la legislatura è alla fine. Ieri la maggioranza si è auto-inferta l’ennesimo colpo alle già fragili fondamenta su cui si poggia il Governo regionale. La verità è che Marsilio è sempre più il generale di un esercito a brandelli con il quale non può governare neanche più un condominio, figuriamoci una regione come l’Abruzzo” così il Capogruppo del Movimento 5 Stelle Francesco Taglieri, e i consiglieri regionali Pietro Smargiassi, Barbara Stella, Giorgio Fedele e Domenico Pettinari