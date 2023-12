Superbonus: Pagano (FI),passa  la nostra linea. Tutelato chi ha agito nella legalità 

Sulmona, 28 dicembre– “L’accordo sul Superbonus raggiunto all’interno della maggioranza, frutto dell’impegno costante di Forza Italia per giungere a una soluzione condivisa, è estremamente positivo. Potremo infatti tutelare quei cittadini e quelle imprese che, agendo in buonafede e credendo negli incentivi statali, si sono sempre mossi nella legalità e che non meritavano di venire penalizzati.

Passa la linea della politica del fare e del buon governo, la linea perseguita da sempre Forza Italia, avanti così”. Lo scrive, in una nota, il presidente della I Commissione Affari Costituzionali della Camera Nazario Pagano, coordinatore regionale di Fi Abruzzo.