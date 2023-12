Introdacqua: Bici&Radici – Un ulivo per la Pace

Introdacqua, 28 dicembre– Venerdì 29 dicembre vogliamo festeggiare il nuovo anno con la messa a dimora di un ulivo nella villetta di via s. Polo, accanto alla farmacia comunale. La villetta è curata dalla cooperativa NOS che ringraziamo per l’opportunità.

Seguirà un brindisi e una pedalata luminosa per le vie del centro.Due azioni simboliche per veicolare un augurio di Pace e di Illuminazione per tutti, a cominciare dai nostri concittadini.

Sarà anche l’occasione per celebrare i dieci anni di attività della nostra associazione, nata quasi per gioco, che ha saputo trovare in questo tempo un proprio spazio e un proprio ruolo nell’ambito della sostenibilità ambientale connessa strettamente con l’uso della bicicletta.Tante idee e tanti progetti, dalle pedalate “culturali” alla scoperta di Sulmona, alle escursioni “verdi” per conoscere il nostro territorio seguendo itinerari nuovi e alternativi alle strade trafficate. Il progetto CiclOvidia che dopo tanto siamo riusciti a far riconoscere e concretizzare e il progetto delle Ciclovie dell’Acqua che è in fase di realizzazione.

E poi le uscite bici+treno e i cicloviaggi in giro per l’Abruzzo che hanno fatto conoscere il nostro territorio a persone provenienti da molte parti d’Italia. Idee e progetti che, come semi sparsi al vento, hanno germogliato e sono stati da esempio e spunto per tanti.E non dimentichiamo le battaglie per la chiusura del centro storico al traffico, per un Piano urbano di mobilità sostenibile, per le rotatorie sulla ss17, per promuovere una cultura della bicicletta che, insieme ai piedi, è il mezzo più ecologico e meno impattante che abbiamo.

L’affiliazione alla FIAB ( Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta) che conta 200 associazioni, ci ha dato una spinta in più per il nostro lavoro e ci ha allargato gli orizzonti.Insomma vogliamo festeggiare questi primi dieci anni, felici e orgogliosi di tutto quello che abbiamo fatto finora nonostante le poche forze, e di quello che abbiamo in progetto per il futuro.

Appuntamento alle ore 15 davanti la farmacia comunale, vi forniremo luci e addobbi per le bici e offriremo un brindisi augurale ai partecipanti.