L’augurio più’ bello della grande famiglia del Corriere Peligno ai nostri lettori, a tutti i nostri collaboratori, agli abruzzesi tutti, a quanti lavorano nella società o nelle Istituzioni per contribuire a far crescere le nostre comunità, ai giovani che sognano un divenire migliore a quanti sperano di trovare un lavoro ma sopratutto ai malati, a quanti soffrono e lottano contro un male perchè questo Natale sia carico di cose belle per ognuno, sereno e pieno di speranza.

Buon Natale alla nostra città e alla nostra comunità

Il nostro giornale riprenderà regolarmente le sue pubblicazioni mercoledì 27 dicembre alle ore 7,00. Auguri a tutti