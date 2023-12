Anversa ricorda il martirio di Michele Del Greco

Era il 22 dicembre ( oggi) del 1943 quando il giovane pastore di 47 anni fu fucilato ad opera dei nazisti

Anversa, 22 dicembre-Per iniziativa di Fernando Incurvati e Rita Del Greco, nipoti del pastore Michele Del Greco, ucciso dai nazisti nel ’43, si terrà nel comune di Anversa degli Abruzzi, il prossimo 28 dicembre, alle ore 16.00, un incontro per gli ottant’anni del martirio.

Il 22 dicembre (oggi) del 1943, nell’abbazia di Santo Spirito (Celestiniana) località Badia di Sulmona, ove c’è un’epigrafe a memoria, all’epoca adibita a carcere, si consumò il martirio del pastore di Anversa di 47 anni, Michele del Greco, mediante fucilazione, ad opera dei nazisti.

Fu condannato quale reo per aver dato da mangiare, l’aver rifocillato, nel suo stazzo di montagna, alcuni soldati alleati angloamericani, in fuga verso la libertà.

“Mi ritrovo qui per aver fatto ciò che voi preti ci avete insegnato”, furono le parole che disse al prete don Vittorio, prima dell’esecuzione.

La tragedia, rimasta nell’oblio per decenni, è stata resa nota grazie alla sensibilità di alcuni studiosi locali, Rino Panza, Ilio Di Iorio, Lando Sciuba, Mario Setta, docente del liceo scientifico sulmonese, fra i fondatori e primo presidente dell’Associazione “Il Sentiero della Libertà” e Raffaella Del Greco, figlia del pastore Michele, pluripremiata e con alti riconoscimenti, fra i quali dall’allora principe Carlo, attuale re inglese ed il Presidente emerito della Repubblica italiana Carlo Azeglio Ciampi.

Grazie a tali studiosi è varia la bibliografia prodotta, per esempio: “E si divisero il pane che non c’era” del Liceo Scientifico di Sulmona; “Quei lunghi trenta giorni” e “Caro papà” della figlia Raffaella; “La via dell’onore” dell’avv. Lando Sciuba, unico ancora vivente fra gli scrittori menzionati.

La Comunità di Sant’Egidio di Roma, dove, grazie alla figlia Raffaella, è giunta l’eco di quel crimine nazista, si è attivata per inserire il pastore abruzzese Michele Del Greco nell’elenco dei martiri della Resistenza, come risulta presso la Basilica di San Bartolomeo, nell’ Isola Tiberina, a Roma.

All’incontro interverranno i seguenti relatori:

1) Antonio Bini, direttore editoriale “Abruzzo nel mondo”

2) Silvio De Cecco, poeta

3) Giuseppe Fuggetta, giornalista

4) Maria Rosaria La Morgia, giornalista, Associazione “Sentiero della libertà”

5) Nicola Mattoscio, docente universitario, presidente della “Fondazione Brigata Maiella”

6) Giancarlo Penza, “Comunità di S. Egidio”

7) Giovanni Pizzocchia, pubblicista sociologo

8) Lando Sciuba, avvocato

9) Consuelo Simmons, Broadcast Producer.

(G.P.)