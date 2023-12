Sulmona: domani nella Cappella del Corpo di Cristo (Pal. Annunziata)inaugurazione della mostra dei presepi dei Borghi e Sestrieri

Sulmona, 20 dicembre– Nella ricorrenza quest’anno dell’ 800esimo anniversario del PRESEPE realizzato per la prima volta nel Natale del 1223 da San Francesco in quel di Greccio, l’Associazione “Tradizioni Domani” ha promosso una manifestazione che vedrà protagonista la Giostra Cavalkeresca di Sulmona con la realizzazione di presepi da parte dei Borghi e Sestieri che saranno esposti nella suggestiva Cappella del Corpo di Cristo del Palazzo della SS. Annunziata per tutto il periodo natalizio a favore di tutti i cittadini e dei numerosi turisti che proprio in questo periodo sono particolarmente presenti nella nostra città.

Con l’incontro “VENITE, ADOREMUS” vi sarà la presentazione della Mostra di Presepi il giorno 21 dicembre 2023 alle ore 16,30 nella prestigiosa Chiesa della SS. Annunziata. Interverranno il Sindaco di Sulmona, Gianfranco Di Piero, il Vescovo della Diocesi di Sulmona Valva, monsignor Michele Fusco, il Presidente della Fondazione CarispAq, Domenico Taglieri. Il professore Alessandro Bencivenga parlerà della storia del Presepe. Poesie natalizie saranno proposte dall’associazione “Voci e Scrittura”.

Canti della tradizione del Natale saranno eseguiti dal Coro della Cappella Pamphiliana della Cattedrale, diretto dal maestro Alessandro Sabatini. L’incontro sarà coordinato dal giornalista Giuseppe Fuggetta.