Domani  l’iniziativa “ Stelle d’argento a Sulmona”

Sulmona, 19 dicembre Domani, “Mercoledì 20 Dicembre, il Liceo Scientifico “Fermi” ospiterà, a partire dalle ore 9:00, l’evento “Stelle d’argento a Sulmona”, iniziativa organizzata dal Lions Club di Sulmona e dell’AISE (Associazione italiana di System Engineering) in collaborazione con il nostro Istituto.

“Nel corso della giornata, spiega una nota,divisa in due sessioni, quella del mattino e quella del pomeriggio, presso la nostra aula saranno presenti autorità istituzionali e docenti ed esperti del settore, anzitutto per presentare la formidabile impresa in cui è impegnato il nostro illustre concittadino prof. Lucio Tirone, ovvero la costruzione del più grande radio telescopio del mondo (SKA-Low)in Australia, all’interno di un più ampio quadro sui più importanti progetti scientifici internazionali; quindi per premiare gli studenti del nostro Istituto e quelli delle Scuole Medie Capograssi, coordinati dal prof. Massaro in merito al Concorso”

“Esploriamo le antenne”; infine per informare i nostri studenti sulle possibili scelte universitarie in campo ingegneristico e più generalmente nelle STEM, attraverso la presenza di ex alunni, che oggi frequentano con successo il Politecnico di Milano e di Torino, e di docenti dell’Università dell’Aquila.