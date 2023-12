Natale in musica, per i 50 anni dell’Istituto Dottrina Cristiana di Sulmona

concerto di Natale in programma venerdì 22 dicembre 2023 alle ore 17.00, presso il Teatro Maria Caniglia di Sulmona.

Sulmona, 18 dicembre- L’”Istituto Dottrina Cristiana” di Sulmona compie cinquant’anni e, per festeggiare l’importante ricorrenza, ha programmato una serie di attività ed eventi che continueranno per tutto il prossimo anno. Momento clou delle iniziative organizzate dall’Istituto, prima scuola paritaria in Abruzzo ad aver ottenuto il riconoscimento da parte del MIUR per l’indirizzo musicale, è il concerto di Natale in programma venerdì 22 dicembre 2023 alle ore 17.00, presso il Teatro Maria Caniglia di Sulmona.

A salire sul palco del bellissimo teatro cittadino saranno 120 alunni che si esibiranno, intonando celebri canti e melodie del Natale. Saranno affiancati da professionisti e giovani studenti del settore, a cominciare dal soprano Caterina Pacella. Saranno inoltre accompagnati da Carla Gizzi che suonerà l’arpa classica e celtica, Benedetta Cutarella e Chiara Venturini che suoneranno il flauto traverso, dalla voce solista di Clarissa Tauro e da Manuela Rulli e Diego Romanelli al pianoforte. Molti dei brani saranno in prima esecuzione. Il Coro di voci Bianche “Istituto Dottrina Cristiana”, preparato dalla maestra Manuela Rulli, e l’ensemble strumentale saranno diretti da Angelo Biagio Tauro.

Il concerto, che ha ricevuto il patrocinio del Comune di Sulmona, è la testimonianza del grande valore che la scuola dà all’educazione musicale. Non è una caso che l’anno scolastico si sia aperto con saggi di pianoforte di alunni ed ex alunni, dai 6 ai 20 anni.

In questi giorni ci sarà spazio anche per altri momenti musicali, con “Il piccolo coro di Natale” nella sede dell’Istituto: mercoledì 20 dicembre alle 16:30, nido sonoro per e con i bambini della sezione primavera e nido integrato; giovedì 21 dicembre alle 16 spettacolo musicale del coro di voci bianche dei bimbi della scuola dell’infanzia sezione tre anni, con sax, contralto e pianoforte, seguito, alle 17, da quello dei bimbi della sezione 4 anni, accompagnati da voce solista e pianoforte.

La voce umana è musica, le parole ne sono i suoni. (Maria Montessori)

ISTITUTO DOTTRINA CRISTIANA Scuola Paritaria dell’Infanzia e Primaria

Via Papa Giovanni XXIII n.62 – 67039 Sulmona (AQ) Tel 0864.51246 • email: idcsulmona@libero.it Codice meccanografico Scuola Primaria: AQ1E004002 Codice meccanografico Scuola dell’Infanzia: AQ1A032008 P.Iva e C.F. 00196450662

CONCERTO DI NATALE

Coro di voci Bianche “Istituto Dottrina Cristiana” – Ensemble strumentale Direzione: Angelo Biagio TAURO

Arpa Classica/Celtica: Clara GIZZI

Flauto Traverso: Benedetta CUTARELLA Flauto Traverso: Chiara VENTURINI Voce solista: Clarissa TAURO

Pianoforte: Manuela RULLI, Diego ROMANELLI

Con la partecipazione del Soprano Caterina PACELLA M.° del coro Rulli Manuela