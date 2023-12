Sicurezza in montagna: accordo di collaborazione tra Agenzia Regionale di PC e Club Alpino Italiano

L’Aquila, 12 dicembre– In coincidenza con la Giornata Internazionale della Montagna, è stato sottoscritto tra l’Agenzia Regionale di Protezione Civile e Club Alpino Italiano – Servizio Valanghe, un accordo di collaborazione sulla formazione dei tecnici incaricati di analizzare il rischio valanghivo a livello regionale. Oltre al Direttore dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile della Regione Abruzzo, Mauro Casinghini, erano presenti Gabriele Stamegna Direttore della Scuola Nazionale del Servizio Valanghe Italiano, Rubino De Paolis vice delegato regionale del Soccorso Alpino, Ugo Marinucci vice presidente di sezione del CAI dell’Aquila.

Il documento sottoscritto prende forza dalla constatazione che l’Abruzzo è composto di un territorio che si sviluppa in larga parte su ambiti montani che, in virtù delle loro peculiarità e caratteristiche geomorfologiche, richiedono l’attuazione di specifici strumenti atti a garantire efficaci interventi di Protezione Civile. Pertanto le parti intendono conseguire una collaborazione per realizzare attività di comune interesse in ambito di previsione, prevenzione e monitoraggio dei rischi di origine naturale e antropica ai fini di protezione civile, nonché per la collaborazione su tematiche ambientali di reciproco interesse inerenti ai fenomeni valanghivi, promuovendo lo sviluppo e la diffusione della conoscenza e della cultura della Protezione Civile, nonché ponendo le premesse per nuove iniziative e azioni di interesse comune di carattere formativo, operativo e tecnico.

Casinghini ha ricordato che l’Agenzia Regionale ha messo in cantiere una quantità di inziative volte alla sicurezza e alla tutela del cittadino, “ma quello della sicurezza in montagna è da sempre uno degli obiettivi principali che impegna gli uomini e le donne che operano in questo settore”. In proposito, il Direttore della PC ha ricordato la recente attivazione di un sito, rivolto soprattutto agli appassionati della montagna e agli escursionisti, nel quale attraverso una serie di filmati vengono fornite informazioni sulle norme comportamentali da rispettare in ambiente montano e soprattutto sugli errori che vanno evitati se si vuole vivere una indimenticabile esperienza emozionale.

Al termine dell’incontro il direttore Casinghini ha consegnato nelle mani del vice presidente del CAI Marinucci il kit per le analisi dei parametri del manto nevoso indispensabile per rilevare temperatura, densità e consistenza della neve.