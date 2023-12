Castel di Sangro: oggi lo spettacolo teatrale “ La sala d’attesa” contro la violenza di genere

Castel di Sangro, 7 dicembre– E’ in programma per oggi pomeriggio, 7 dicembre alle ore 17,30, presso il Teatro F. P. Tosti di Castel di Sangro lo spettacolo teatrale “La sala d’attesa”, testo scritto da Stefania De Ruvo e interpretato dalla Compagnia Teatroxcaso Sulmona di Sulmona.



L’iniziativa rientra nel programma delle attività organizzato dal Comune di Castel di Sangro, dalla Horizon Service SCS e dal Centro Antiviolenza “Donna” – Castel di Sangro in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne e che segue la proiezione pubblica del documentario “La casa viola”, avvenuta lo scorso 25 novembre alla presenza dei registi e della rete territoriale.



La pièce teatrale, che viene proposta dopo il grande successo di pubblico dello scorso anno a Sulmona, parla di violenza di genere e si struttura in dialoghi e monologhi che riguardano storie di donne diverse che vanno a formare un’unica successione, perché tutte le storie di violenza hanno caratteristiche comuni. La sala d’attesa è uno spazio particolare e indeterminato dove un gruppo eterogeneo di donne si ritrova ad aspettare qualcosa di diverso. Tutte sono state vittime della violenza degli uomini ma non ne hanno memoria; nel processo di recupero collettivo dei loro ricordi acquisiranno la consapevolezza necessaria per lasciare finalmente la sala.



A salire in scena saranno Anna Lucia Cardinali, Eleonora Carrozzo, Francesca Davini, Silvia Devastatore Ranalli, Ileana Pagani e Patrizia Salvatore sotto la regia di Roberto Carrozzo e il supporto tecnico di Alessandro M. Di Santo.



Lo spettacolo è a ingresso libero.