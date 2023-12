Sulmona: domani inaugurazione della mostra per i 120 anni per la nascita dell’Itituto Statale d’Arte “ G. Mazara”

Sulmona, 1 dicembre– L’Istituto Statale d’Arte “G. Mazara”, dal 2011 Liceo Artistico, fu istituita nel 1902 come Scuola d’Arte e Mestieri con sede nel Palazzo dell’Annunziata, a Sulmona, e la sua storia si sviluppò fino al 1959 quando finalmente divenne un Istituto.

In occasione di questa grande ricorrenza l’Associazione Metamorphosis con il suo Presidente Nunzio Di Placido, già alunno dell’Istituto d’Arte, ha partorito questo grande progetto che è anche un dono alla città di Sulmona e che si realizza in sinergia con altre associazioni, con il patrocinio del Comune di Sulmona, della Provincia dell’Aquila, del Consiglio Regionale e grazie al patrocinio e sostegno economico della Fondazione Carispaq, dell’Ance L’Aquila, del Cavaliere Filippo Frattaroli, della Ricci Guido SRL, di “Sulmona Città d’Arte” e della Casa delle Culture. Una mostra per rendere omaggio alla scuola di ieri, al liceo di oggi, alle eccellenze artistiche come Rossetti, Picini, D’Acchille e tanti altri, che hanno fatto la Storia di questo Istituto.

Verrà inaugurata il 2 dicembre 2023 alle ore 16 presso i locali della Pinacoteca comunale d’Arte Moderna e Contemporanea di Sulmona (Polo Culturale Civico Diocesano di Santa Chiara) e vedrà la partecipazione di circa 40 artisti partendo dalla sezione storica fino ad arrivare ad oggi, ai giorni del Liceo Artistico “G.Mazara” con la partecipazione di un gruppo di studenti. La mostra resterà aperta fino al giorno 7 gennaio 2024 dalle ore 10 alle ore 13 e dalle ore 16 alle ore 18.