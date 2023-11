Sulmona :Sabato 2 dicembre  convegno di studi sul tumore polmonare.Come affrontarlo ?

Sulmona, 29 novembre– L’Associazione Medici Cattolici Italiani( A.M.C.I.) Sezione di Sulmona, ormai da tempo si è attivata con “Incontri Cultural/Formativi” di aggiornamento medico e di formazione bioetica estesi ai colleghi, al personale sanitario e alla cittadinanza tutta. Quest’anno abbiamo avviato una collaborazione con la “Lega Abruzzese a Sostegno dei Malati Oncologici Toracici” (LASMOT ONLUS), vera opportunità per vivere più da vicino le strategie di prevenzione e il trattamento di patologie importanti, fortunatamente oggi con maggiori possibilità a nostra disposizione, affrontando tematiche relative alla loro conoscenza correlate ad opportuni metodi di Screening rivolti alla nostra popolazione, promuovendo il PROGETTO SCRE ENING 2023-2027 “Fumo e Tumore Polmonare” attraverso attività di:

PREVENZIONE PRIMARIA

1) Organizzazione di un Convegno Sabato 2 Dicembre 2023 ad attività divulgativa per la lotta al fumo di tabacco, abitudini alimentari, fattori di rischio ambientali: IL TUMORE: COME AFFRONTARLO PER VINCERE IL TUMORE POLMONARE.

2) Educazione sanitaria in età scolare con incontri presso i Plessi Scolastici di Pratola Peligna e di Sulmona,caratterizzati dal tema: “Grazie non Fumo. Accendo la Vita” secondo un calendario da stabilire nei mesi di Marzo e Aprile 2024;

PREVENZIONE SECONDARIA

1) Promozione di adesione allo “Screening del Tumore Polmonare” su soggetti fumatori da sottoporre ad esame TC Torace ad Alta Risoluzione e basso dosaggio e ricerca biomarcatori al fine di effettuare una diagnosi precoce.

Lo screening sarà coordinato dal Prof. Achille Lococo, Responsabile Sezione Chirurgia Toracica Casa di Cura “Pierangeli” di Pescara.