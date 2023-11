Orchidee spontanee: Piccoli gioielli d’Abruzzo (2° edizione)  incontro a   Pettorano sul Gizio 

Pettorano sul Gizio,28 novembre– Il Gruppo Italiano per la Ricerca sulle Orchidee Spontanee APS (G.I.R.O.S.) – Sezione Abruzzo organizza, in collaborazione con la Riserva Naturale Regionale Monte Genzana Alto Gizio, il Comune di Pettorano sul Gizio, l’Associazione Italiana Guide Ambientali Escursionistiche (AIGAE) Abruzzo e la Società Cooperativa Valleluna, un incontro divulgativo alla scoperta del variopinto mondo delle Orchidee Spontanee, tra le più complesse ed affascinanti specie del mondo vegetale.

All’evento, seguirà la visita della mostra fotografica collettiva con gli scatti delle Orchidee abruzzesi, allestita per l’occasione nelle sale del suggestivo Castello Cantelmo.

La partecipazione all’evento, approvato da AIGAE, riconoscerà alle guide accreditate 1 credito formativo professionale. Una fantastica occasione per conoscere la natura che ci circonda, che spesso nasconde delle vere e proprie opere d’arte in miniatura!L’appuntamento è per il prossimo sabato, 2 dicembre 2023 alle ore 16:00, presso la Sala Conferenze del Castello Cantelmo di Pettorano sul Gizio