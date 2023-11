Castel di Sangro: il Centro antiviolenza ” Donna” e le iniziative per il 25 novembre

Il pomeriggio di sabato 25 novembre è prevista in città la proiezione del docufilm “La Casa Viola”

Castel di Sangro, 22 Novembre – Sabato 25 novembre 2023, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne, alle ore 17:00 presso i Locali Polifunzionali Comunali di Piazza Plebiscito a Castel di Sangro, si terrà la proiezione del docufilm “La Casa Viola” di Francesco Calandra e Maria Grazia Liguori (GarageLab 2023). L’iniziativa – a ingresso libero – è organizzata dal Comune di Castel di Sangro, dal Centro Antiviolenza “Donna” e dalla Horizon Service Società Cooperativa al fine di promuovere il CAV cittadino e gli altri tre sportelli aperti nel territorio dell’Ecad 6 sangrino, per rafforzare la rete di supporto alle donne vittime di violenza e per sensibilizzare la popolazione circa il fenomeno della violenza di genere e della violenza assistita sui minori.

Nel documentario vengono narrate le storie delle donne vittime di violenza fuggite dal proprio domicilio per vivere il proprio percorso di uscita dalla violenza e di recupero dell’autonomia nella Casa Viola (da qui il titolo del doc), una dimora protetta per donne vittime di violenza. Queste donne sono fuggite per sé stesse e per i loro figli, per insegnare loro che esiste un altro modo di amare. È una storia di sorellanza, di scoperta di non essere sole e di potercela fare: con sapienza antica, professioniste e volontarie dei Centri Antiviolenza aiutano altre donne a ritessere la trama di un nuovo destino.

La visione del documentario sarà seguita da un dibattito al quale interverranno l’Assessora alle Politiche Sociali Raffaella Dell’Erede, l’Assessora alle Pari Opportunità del Comune di Castel di Sangro, Enia Acconcia, la Presidente del Consiglio Comunale cittadino, Anna Rita Cimini; i registi Francesco Calandra e Maria Grazia Liguori; le operatrici del Centro Antiviolenza “Donna” di Castel di Sangro Laura Di Nicola, Sara Antonucci e Giulia Berardini; il Comandante della Compagnia dei Carabinieri di Castel di Sangro Giuseppe Testa. A moderare l’incontro ci sarà la giornalista e scrittrice Sonia Paglia.

Gli organizzatori: “La sfida più grande de La Casa Viola è stata quella di non poter filmare i volti delle donne sotto protezione e, conseguentemente, di creare immagini di gesti e oggetti che portassero con sé il significato dei più diversi stati emotivi, dichiara il regista Francesco Calandra. Quello che volevamo raccontare è il doloroso e coraggioso processo di rinascita e ricostruzione che avviene quando una donna prende il controllo della propria vita e sfugge al suo aggressore. La storia è stata costruita con le donne stesse, che hanno partecipato con un intento unanime: far arrivare al maggior numero di donne il messaggio che una vita libera dalla violenza è possibile. È con questo stesso spirito che lo presentiamo”.

Sentiamo la necessità di moltiplicare gli impegni nelle attività di informazione e sensibilizzazione perché la conoscenza è lo strumento più efficace per sradicare il fenomeno e costruire una comunità libera dalla violenza. Per questo abbiamo ideato questa forte iniziativa a cui seguirà un secondo appuntamento giovedì 7 dicembre 2023 al Teatro “F.P. Tosti” con lo spettacolo teatrale “La sala d’attesa” che pubblicizzeremo più avanti.