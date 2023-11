Torna a tremare la terra nell’Aquilano

Sulmona, 22 novembre– Due scosse di terremoto, a distanza di pochi minuti l’una dall’altra, si sono registrate nel pomeriggio nell’aquilano. La prima, di magnitudo 3.6 è stata registrata alle 17.52 con epicentro a 3 km dall’Aquila.

La seconda di 3.7, alle 17.53, a 3 km da Lucoli. Le due scosse, registrate ad una profondità di 13 e 10 chilometri, sono state accompagnate da boati.La scossa è stata distintamente avvertita in molte zone del capoluogo regionale e nei comuni limitrofi dove comunque. Molte persone sono scese per strada.Molta paura ma al momento non si registrano danni.