Chieti infinito, pari con la Samb

CHIETI – Il Chieti riprende la Samb nel finale. Termina 2-2 lo scontro la vertice. Un risultato che permette ai neroverdi di restare in scia a tre punti dalla capolista. Pari che non va giù ai rossoblù, con polemiche soprattutto all’indirizzo del direttore di gara. Tutto esaurito all’Angelini, con 4 mila spettatori circa. 700 i tifosi della Samb al seguito, 500 sistemati nel settore ospiti e il resto in tribuna laterale.

Di grande impatto la coreografia della Curva Volpi a inizio partita. Chianese conferma il modulo 4-2-3-1, con Fall vertice d’attacco. D’Ancora e Ardemagni inizialmente in panchina. Quest’ultimo reduce dalla pubalgia. Nella Samb Lauro parte con il 4-3-3 e inserisce Scimia nell’undici titolare. Chieti molto aggressivo e determinato fin dalle prime battute. All’8’ vantaggio dei neroverdi. La sblocca Paletta: violento tiro da distanza ravvicinata e gol dell’1-0. In mediana Masawoud si accentra spesso, per poi andare alla ricerca di un invito per le punte. Salvatore al 14’ prova il tiro da fuori che viene deviato in angolo. Al 18’ Cardoni prova la conclusione a giro, ma la palla termina abbondantemente alta sopra la traversa. Al 30’ calcio di rigore decretato dall’arbitro Ranieri per fallo di mano in area di Postiglione.

Al 31’ Arrigoni dal dischetto realizza l’1-1, con un tiro forte ma non angolato che batte Serra. Ottenuto il pari, La Samb prende coraggio. Scimia al 34’ si inserisce e conclude di testa con la sfera che finisce alta. La Samb al 36’ ribalta il punteggio. È Sirri a realizzare il gol del 2-1 in spaccata, sfruttando un calcio di punizione tagliato di Arrigoni. Il Chieti accusa il colpo e non riesce a reagire. La partita si fa nervosa in campo e non mancano i momenti di tensione anche in tribuna. A fine primo tempo rosso a Chianese al rientro nel tunnel degli spogliatoi. Nel secondo tempo il Chieti rientra in campo voglioso di reagire. Al 1’ episodio dubbio: Forgione cade in area dopo un contatto con un difensore rossoblù. I neroverdi fanno difficoltà a trovare gli spazi, con la Samb che arretra.

Al 13’ Masawoud conclude alto dalla distanza. Al 15’ Sirri su calcio di punizione dal limite impegna Serra, che è abile a bloccare la sfera. Al19’ la Samb resta in inferiorità numerica, a causa dell’espulsione di Barberini per doppia ammonizione. Al 21’ entra Ardemagni e i neroverdi provano ad avere maggiore incisività con il doppio centravanti. Al 23’ Fall prova la sforbiciata, ma non inquadra la porta. Salvatore dalla distanza sfiora il gol al 26’. Al 32’ rovesciata di Cardoni e grande risposta di Serra, che devia sulla traversa. Al 44’ il direttore di gara espelle anche Lauro per proteste. Al 45’ Conson svetta di testa su azione di calcio d’angolo, ma la palla termina alta. Nel finale l’arbitro decreta un maxi recupero di 8 minuti. Fall al 49’ con una deviazione in mischia sigla il gol del 2-2, facendo esplodere l’Angelini. Sirri protesta per un tocco di mano sull’azione del gol e viene espulso.

Il Chieti sulle ali dell’entusiasmo prova gli ultimi assalti. Ma alla fine termina 2-2. Nel post-partita il presidente rossoblù Vittorio Massi, letteralmente infuriato, preferisce non parlare. Così è il ds Stefano De Angelis ad esternare il proprio malcontento all’indirizzo del direttore di gara: «Dispiace perché vorrei parlare di calcio. Abbiamo avuto due espulsioni, 11 minuti di recupero. L’arbitraggio ha cambiato l’andamento. C’era il gol di mano. È stata una partita dura, ci sono anche i valori del Chieti che è una signora squadra. La partita è stata rovinata. Adesso dobbiamo essere bravi a lasciarci tutto alle spalle e a ripartire. Il Chieti è partita meglio. È una squadra forte, mi dispiace per l’espulsione di Sirri, perché diceva che era gol di mano. Dobbiamo pensare che tutte le partite sono difficili. Era meglio non prendere espulsioni».

Sulla stessa lunghezza d’onda il tecnico Maurizio Lauro: «C’è dispiacere per la seconda espulsione. Cacciare un giocatore per aver detto ha fatto gol di mano vuol dire che c’è qualcosa che non va. A fine primo tempo c’è stato un po’ di casino, l’arbitro è stato assediato. Nel secondo tempo è rientrato ed ha sbagliato. Io ho protestato per una rimessa a favore e mi ha cacciato. È tutta la settimana che si è preparata la partita in questo modo da parte loro. Il problema è che non ci sono persone all’altezza di arbitrare una partita del genere. Il campionato continua, non è successo niente. Mi dispiace per l’espulsione del terzino del Chieti che era abbastanza evidente. Eravamo partiti col “3-3”, poi facevano fatica ed ho rimesso Danilo (Alessandro, ndr) tra le linee. Vediamo di recuperare qualcuno per domenica. Anche oggi è rientrato Paolini».

L’allenatore del Chieti Mauro Chianese preferisce invece sorvolare sulle polemiche: «Io parlo solo di calcio, le accuse le lascio stare. La mia squadra è partita forte, poi ci siamo abbassati perché giustamente giocavamo contro la prima della classe. Non penso che il Chieti meritava la sconfitta. Non siamo mai andati in difficoltà. Noi stiamo facendo un percorso, non abbiamo mai sbagliato una partita. Se fosse durata di più forse la partita avrebbe preso un’altra piega». A conti fatti in classifica non è cambiato nulla. La nota più bella di oggi l’ha regalata senza dubbio il pubblico. Da diversi anni non si rivedeva tanta gente all’Angelini. A Chieti si è riacceso l’entusiasmo.

CHIETI-SAMBENEDETTESE 2-2

CHIETI (4-2-3-1): Serra, Marino (32’ st Gatto), Conson, Postiglione, Forgione, Masawoud (42’ st Mancini), Laziz, Mercuri (21’ st Ardemagni), Paletta (21’ st Di Sabatino), Fall, Salvatore. A disp. Antignani, Spinelli, Ardemagni, Gatto, Mancini, D’Ancora, Romagno, Mazzei, Di Sabatino. All. Mauro Chianese.

SAMBENEDETTESE (4-3-3): Coco, Pagliari, Sbardella, Arrigoni, Scimia (41’ st Pietropaolo), Tomassini (42’ st Pezzolla), Alessandro (25’ st Paolini), Barberini, Zoboletti, Sirri, Cardoni. A disp. Grillo, Paolini, Pezzolla, Romairone, Pietropaolo, Bonifazi, Orfano, Leonardo, Martiniello. All. Maurizio Lauro.

NOTE: Spettatori 4000 circa (700 tifosi ospiti)

ARBITRO: Stefano Ranieri (Como), assistenti Manni, Brizzi.

RETI: 8’ Paletta (C), 31’ Arrigoni su rig. (S), 36’ Sirri (S), 49’ st Fall

AMMONITI: Laziz (C), Barberini (S), Postiglione (C), D’Ancora (C), Scimia (S)

ESPULSI: Barberini al 19’ st (S), Sirri (S) al 52’ st

RECUPERO: 3’ pt, 8’ st

Daniele Rossi