Sulmona: il tennis club partecipa alla settimana dello sport

Sulmona,8 aprile-Il tennis club di Sulmona partecipa alla Settimana dello Sport mettendo a disposizione dei giovanissimi impianti e istruttori federali.

Da questa mattina oltre 50 alunni dell’istituto comprensivo “Mazzini-Capograssi” di Sulmona sono negli impianti all’aperto di Località Incoronata a Sulmona per sperimentare nuove attività sportive: tennis, padel e basket.

La settimana dello sport è un progetto del Ministero dell’Istruzione e del Merito che prevede la sospensione delle attività didattiche per una settimana per offrire agli alunni la possibilità di sperimentare diverse attività sportive in strutture anche esterne alla scuola.

Gli obiettivi sono il potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all’alimentazione, all’educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica.

Il Tennis club Sulmona da sempre affianca e sostiene giovani e giovanissimi nella pratica delle attività sportive.