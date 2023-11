Pacentro:  domani parte il progetto “ La via dei castelli”

Pacentro, 17 novembre– L’Abruzzo è terra di rocche e di castelli, se ne contano circa 700 sparsi su tutto il territorio. Molti sono visitabili, altri si presentano in stato di ruderi. Un notevole patrimonio culturale che può interessare il settore turistico e rappresentare “una nuova destinazione” da scegliere come motivo di una vacanza.

Con questa finalità l’Ass.ne “Casa delle Culture”, con il patrocinio e sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio della Provincia dell’Aquila, sta promuovendo il progetto “la via dei Castelli” che raggiungerà alcuni manieri Abruzzesi attraverso un percorso cultural-turistico alla scoperta o ri-scoperta di alcuni tra i più belli e importanti Castelli d’Abruzzo.

Ci si propone di rivalutare il mondo medievale, il magico ed il cavalleresco, oggi sempre più attenzionato, con attività ed eventi culturali e ricreativi particolarmente attrattivi da svolgere all’interno dei Castelli, per viverli e conoscerli meglio.

Il tour inizierà, domani, Sabato 18 novembre dalle ore 16.00 al Castello Caldora di Pacentro Spettacolo con i Rota Temporis- Medieval Celtic Band.

L’iniziativa è svolta in collaborazione con il Comune, l’Associazione culturale Pacentrana, Italia Nostra e altre organizzazioni ed enti presenti sul territorio. Il Castello(VIII sec), che si erge in tutta la sua bellezza alle falde del Morrone, è il più antico d’Abruzzo. Dall’alto delle sue torri ci racconta la storia dei luoghi, dalle origini del borgo ai giorni nostri.