  Sulmona: la Cooperazione sociale al servizio delle aree interne. Il caso Horizion Service

– Convegno venerdì 17 novembre ore 16,30-

Sulmona, 14 novembre – Venerdì prossimo 17 novembre 2023 alle ore 16:30 presso l’Auditorium San Panfilo del Centro Pastorale Diocesano in viale Roosevelt si terrà il convegno di rilevanza nazionale “La cooperazione sociale al servizio delle aree interne. Il caso Horizon Service”.

L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Sulmona e supportata da Legacoop Nazionale, è organizzata nell’ambito delle celebrazioni del 25esimo anniversario di attività della Cooperativa Horizon Service, fondata a Sulmona il 12 novembre 1998. Nell’ambito del convegno, la Cooperativa ha deciso di mettere la propria esperienza e la propria visione al servizio di un dibattito più ampio – da avviarsi proprio in occasione del 25esimo anniversario di attività – sul ruolo che il movimento cooperativo, e in particolare la cooperazione sociale, può svolgere per il rilancio delle aree interne e depresse, a cominciare dal fornire adeguate risposte ai bisogni delle comunità che le vivono e le abitano.

Il pomeriggio di venerdì 17, dopo i saluti istituzionali, si alterneranno gli interventi di Andrea Cori, Ricercatore dell’Area Studi di Legacoop Nazionale, che traccerà dati e linee di sviluppo della cooperazione e della cooperazione sociale in ambito nazionale, con focus sulle aree interne; Antonio Gitto, Docente di Economia Aziendale e Direttore del Master Universitario di I livello in Economia della Cooperazione presso l’Università di Chieti-Pescara “D’Annunzio”, che fornirà una panoramica dell’economia abruzzese, con focus sull’economia sociale e cooperativa; Annamaria Casini, prima Presidente della Horizon Service, che racconterà le motivazioni che hanno portato un gruppo di giovani del territorio di fine anni Novanta a costituirsi in cooperativa per garantire benessere alle persone più fragili; Francesca Russo, attuale Vicepresidente della Cooperativa che racconterà i momenti chiave della storia che viviamo tutt’oggi.

Dopo gli interventi introduttivi di carattere generale, seguirà una tavola rotonda in cui il Presidente Nazionale di Legacoop, Simone Gamberini, la Presidente Nazionale di Legacoopsociali, Eleonora Vanni e il Presidente della Horizon Service, Gennarino Settevendemie, si confronteranno sulla cooperazione sociale di oggi e tracceranno le linee di sviluppo per il futuro, nell’ottica della Programmazione Europea sull’Economia Sociale che mira, in primis, al soddisfacimento dei bisogni primari della società. Il dibattito sarà moderato dal Consigliere di Amministrazione della Horizon Service Riccardo Verrocchi.

All’evento sono state invitate a partecipare e intervenire le istituzioni regionali, provinciali e cittadine, le organizzazioni partner della Cooperativa, le reti sociali nazionali e regionali e tutti gli stakeholders, oltre ai soci, dipendenti e collaboratori della stessa.