Debutto tra gli applausi per la 41^ edizione del Sulmona Internazional Film Festival

Sulmona,9 nov. Un debutto tra gli applausi per la 41esima edizione del Sulmona International Film Festival. A inaugurare la prima giornata del festival una nutrita rappresentanza delle scolaresche di Sulmona che, nella mattinata di ieri, mercoledì 8 novembre, hanno partecipato al progetto Siff Kids.

Proiezioni, dibattiti e approfondimenti per consentire ai più giovani di addentrarsi nell’affascinante mondo della Settima Arte. Nel pomeriggio, alla presenza di un pubblico numeroso e appassionato, sono stati proiettati i primi cortometraggi italiani e internazionali, e la prima tranche di documentari e animazioni.

Una proposta trasversale che ha destato curiosità nei presenti in sala che hanno a lungo applaudito i lavori dei giovani e talentuosi autori in rampa di lancio. Tra gli ospiti di giornata Stefano Sbrulli, regista del documentario “Donde los niños no sueñan” e Maurizio Forcella, regista del cortometraggio “Mariposa”.

Entrambi, al termine delle rispettive proiezioni, hanno risposte alle domande del giornalista e critico cinematografico Davide Stanzione. La proiezione del film “Carne et Ossa” ha chiuso la prima giornata della 41esima edizione del Sulmona International Film Festival. Il docufilm, ispirato alla secolare tradizione della Corsa degli Zingari di Pacentro, ha riscosso un incredibile successo tra spettatori presenti al cinema Pacifico che, al termine della visione, hanno potuto approfondire l’argomento grazie all’intervista realizzata da Stanzione con il regista Roberto Zazzara e il produttore Cristiano Di Felice.