Roccacasale si prepara a vivere La notte di Halloween

Tutto pronto per l’evento di chiusura di Radici del Borgo di Fate, tra storie, degustazioni, musica e disco.

Roccacasale, 26 Ottobre- La notte di Halloween, la notte più buia dell’anno si sta avvicinando e Roccacasale, paese ben noto per il suo legame con il mondo magico e sconosciuto, si sta preparando ad accoglierla al meglio. Il 31 ottobre, infatti, si svolgerà La notte di Halloween evento di chiusura legato a Radici del Borgo di Fate.

Protagonista anche di questo appuntamento sarà il castello di Roccacasale che per l’occasione accoglierà chi sarà pronto a vivere una serata nel sano divertimento, ma soprattutto alla scoperta delle tradizioni legate a Roccacasale e a comprendere al meglio cosa rappresenta questa notte nota, sul territorio, come Capetiempe.

Non a caso ad aprire l’evento alle ore 18 da piazza Papa Giovanni XXIII sarà la visita guidata Storie di saperi e Antichi incanti curata dalla Cooperativa Servizi turistici Sulmona. Sarà questa l’occasione per entrare nel vivo del significato di questo appuntamento annuale e sarà il modo per raggiungere il castello guidati tra diverse narrazioni.

Alle 20 spazio alla degustazione enogastronomica a chilometro zero con l’intrattenimento musicale del suo acustico Febdei formato da Ilaria Bolea alla voce e Adriano Tarullo alla chitarra. Dalle 23 apriranno l’open disco i più cari dj del territorio: Alex Natale, Valesse, Crime e Andrew C.

Durante l’evento è previsto l’angolo esoterico con lettori di carte, oracoli, rune e pendolo.

Per info visita guidata 340 8774290, per info degustazioni e disco 347 8243813 – 349 5587338