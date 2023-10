Massimo Cacciari: L’immagine scientifica del mondo Chieti – Auditorium del Rettorato – 24 ottobre 2023 – ore 16:00

Sulmona, 23 ottobre– Sarà la conferenza del professor Massimo Cacciari sul tema “L’immagine scientifica del mondo”, in programma domani, 24 ottobre, alle ore 16:00, ad aprire la serie di incontri su “La Filosofia di fronte al mondo” che si svilupperanno fino al 12 dicembre prossimo presso l’Auditorium del Rettorato, nel Campus dell’Università degli Studi “Gabriele d’Annunzio” di Chieti-Pescara.

Il ciclo di conferenze è stato organizzato dal Dipartimento di Scienze Filosofiche, Pedagogiche ed Economico-Quantitative, diretto dal professor Tonio Di Battista, in collaborazione con lo sportello Europe Direct, dell’Università degli Studi “Gabriele d’Annunzio” di Chieti-Pescara. Coordinatori dell’iniziativa sono il professor Oreste Tolone, docente di Filosofia morale, e la dottoressa Annalisa Michetti, responsabile dello Europe Direct della “d’Annunzio”. Il ciclo di incontri, nato come attività di tutoraggio dipartimentale per favorire il confronto fra i saperi e per aprire l’Università “d’Annunzio”, si arricchisce quest’anno della partecipazione di altri importanti studiosi. Oltre a Cacciari, sono previste le conferenze di Veronica Neri, professoressa di Etica della comunicazione pubblicitaria presso l’Università Statale di Pisa, del professor Stefano Mancuso, Biologo e studioso dell’Università di Firenze, e di Alessandra Papa, professoressa di Filosofia Morale e di pensiero femminile presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. La conferenza inaugurale di domani, che vedrà i saluti del Rettore, Liborio Stuppia, e del professor Adriano Ardovino, docente di Filosofia teoretica alla “d’Annunzio”, nonché gli interventi del professor Tolone e della dottoressa Michetti, cade in occasione della presentazione ufficiale dell’ultimo libro di Cacciari, dal titolo “Metafisica concreta” (Adelphi 2023), in uscita a livello nazionale lo stesso giorno. Cacciari affronterà la questione del nesso profondo che lega la ricerca scientifica con quella prettamente filosofica e metafisica mediante una ricostruzione del concetto di “scienza”, di “episteme”, per come è stato inteso nel corso dei millenni dalla filosofia e dalla storia della scienza.

<Le rapide trasformazioni economiche e sociali che hanno investito le società contemporanee – spiega il professor Oreste Tolone, coordinatore del ciclo di conferenze “La Filosofia di fronte al mondo” – pongono grandi sfide e costringono a un ripensamento di paradigma. Tale ripensamento, evidente nel caso della crisi ambientale e climatica, rende indispensabile e urgente, in linea con le raccomandazioni europee, un aggiornamento delle pratiche, che coinvolge la scienza, le tecniche di comunicazione e di informazione>