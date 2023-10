Sulmona incontra il prof. Luciano D’Amico

L’ex Rettore dell’Università di Teramo che sfiderà Marsilio alle prossime Regionali.L’iniziativa promossa dal gruppo territoriale del M5S è già un fatto politico straordinario per la città-

Sulmona, 16 ottobre- Sabato, 21 ottobre alle ore 17:00, presso la Sala Polifunzionale del Palazzo della Santissima Annunziata, il Gruppo Territoriale del Movimento 5 Stelle Sulmona – Valle Peligna, appena riconosciuto ed ufficializzato dal Presidente Giuseppe Conte, ospiterà a Sulmona il candidato Presidente alla Regione Abruzzo Prof. Luciano D’AMICO ( nella foto). Lo ha annunciato oggi Giuseppe Larosa ( RGT Sulmona/Valle Peligna)

Saranno presenti, la Senatrice Gabriella Di Girolamo e i Consiglieri Regionali Francesco Taglieri, Capogruppo in Regione, Giorgio Fedele e Pietro Smargiassi ed il Coordinatore Provinciale Attilio D’Andrea.

Purtroppo non potrà essere con noi il Coordinatore Regionale M5S Gianluca Castaldi, per impegni già presi in precedenza.

L’incontro sarà aperto a tutti gli Attivisti e simpatizzanti del Movimento 5 Stelle ma anche a tutti i cittadini che vorranno conoscere il Prof. D’AMICO che oltre ad illustrare i temi salienti del programma elettorale sarà disponibile per rispondere alle domande che gli verranno poste in sede di incontro.

Sarà il primo di tanti altri eventi, spiega una nota, per far conoscere l’alternativa a Marsilio, le forza politiche progressiste di cui il Movimento 5 Stelle fa parte con le sue proposte per affrontare le grandi criticità che vive la nostra regione che in questi 5 anni trascorsi non avuto alcuna risposta.