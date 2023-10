Borse di studio, in memoria di Peppe Guerra

Giuseppe (Peppino) Guerra

Sulmona, 11 ottobre– A un anno dalla scomparsa, in memoria di Peppe Guerra, socio fondatore dell’ente, l’associazione culturale “Vivavoce”, con il sostegno della Fondazione Carispaq, promuove il supporto allo studio universitario per 4 giovani del territorio sulmonese, attraverso l’erogazione di altrettante borse di studio del valore di 1.000 euro.

L’obiettivo dell’iniziativa è coinvolgere attivamente studenti e studentesse iscritti/e all’ultimo anno di un istituto superiore sulmonese o al primo anno di un corso di studi universitari, attraverso la condivisione di una personale visione 2030, su un tema caro allo stesso Guerra: l’Innovazione e la cultura come chiavi di sviluppo territoriale.

Entro il 30 novembre 2023, i partecipanti potranno proporre un saggio di 10 cartelle (20.000 battute spazi inclusi) eventualmente corredato da ulteriori materiali grafici e multimediali, o un contenuto audio-video, in cui si delinei una visione innovativa di sviluppo economico e culturale del territorio e di Sulmona, verso il 2030.

Questi elementi, infatti, sembrano particolarmente strategici in un contesto in cui, spesso, le nuove generazioni faticano a immaginare una prospettiva di futuro, adeguata alle proprie aspirazioni formative e professionali.

Per tale ragione, a gennaio 2024, a conclusione del programma, in occasione dell’assegnazione delle borse di studio, l’associazione prevede la realizzazione di un convegno, in cui gli studenti e le studentesse possano confrontarsi con speaker di rilievo nazionale, originari del territorio, che forniscano loro dei role model di prossimità.

Per info e regolamento completo:

Arch. Mariachiara Guerra assovivavoce@gmail.com