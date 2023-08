Sulmona:80° Anniversario del bombardamento della Stazione Centrale

Sulmona,27 agosto– In occasione dell’ 80° Anniversario del bombardamento della Stazione Centrale di Sulmona la Sezione di Sulmona dell’Archivio di Stato dell’Aquila, in accordo con il Comune di Sulmona, ha allestito una mostra documentaria sul tema dei bombardamenti anglo-americani a Sulmona.

La mostra sarà aperta domenica 27 agosto dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 19 e fino al 20 settembre dal lunedì al venerdì in orario di apertura della sala studio (8,30-16).

Archivio di Stato dell’Aquila, Sezione di Sulmona Viale S. Antonio 30, Sulmona

Domenica 27 agosto 9-13; 15-19

Fino al 20 settembre lunedì-venerdì ore 8,30-16.