Pacentro: presentata l’edizione 2023 della corsa degli zingari

Il sindaco di Pacentro Angelini durante la conferenza stampa

Pacentro,25 agosto- Presentata questa mattina presso la sede della Confraternita della Madonna di Loreto l’edizione 2023 della Corsa degli Zingari che si svolgerà il 2 e 3 settembre. Presenti il Sindaco di Pacentro Guido Angelilli, il Presidente Giuseppe De Chellis e il Priore della Confraternita, Piero Paletta.

Entusiasmo alle stelle quest’anno per la concessione di due importanti patrocini che vanno ad aggiungersi a quello della Regione Abruzzo e del Comune di Pacentro. “Due patrocini importantissimi ottenuti per la prima volta nella storia”, sottolinea con orgoglio De Chellis. “Quello del Ministero del Turismo che ha riconosciuto la coerenza della Corsa con la loro missione istituzionale. Un vero onore per Pacentro e tutta la sua comunità. E quello dell’Aeronautica Militare. In pochi sanno che la Madonna di Loreto, festeggiata come da tradizione insieme alla Corsa, è anche la loro protettrice. Ecco perché quest’ultimo riconoscimento istituzionale ci onora particolarmente”.

La Corsa degli Zingari è una tradizione plurisecolare che prende il suo nome dal termine “ziingaro”, colui che cammina a piedi nudi. Dalla sommità di un costone roccioso, i circa trentacinque partecipanti, rigorosamente scalzi, scendono dalla montagna fino al torrente Vella e, sempre correndo, con i piedi lacerati e feriti dalle pietre e dai rovi, risalgono le vie del paese per raggiungere la Madonna di Loreto. La porta della Chiesa è aperta e l’altare costituisce il traguardo. I concorrenti, sfiniti e con i piedi sanguinanti, ricevono le prime cure da un’equipe di medici. Il vincitore riceve come premio un palio ovvero un taglio di stoffa di lana per confezionare un abito maschile, riconoscimento molto ambito nel Medioevo. Il vincitore viene poi portato in trionfo a spalla tra due ali di folla per le vie del paese. La Corsa degli Zingari di Pacentro si colloca di diritto tra le più antiche tradizioni ancora in vigore in Italia.

Intorno alla Corsa, candidata a Patrimonio Immateriale Unesco, un cartellone ricco di eventi caratterizzerà il primo fine settimana di settembre: il borgo abruzzese – inserito nel circuito dei Borghi più belli d’Italia – sarà animato da serate musicali ed enogastronomiche. Madrina dell’edizione 2023 sarà l’ex Miss Italia Manila Nazzaro. Al suo fianco il conduttore Rai Massimiliano Ossini, commentatore ufficiale della diretta della Corsa.

I festeggiamenti civili inizieranno il 31 agosto alle 21:30 in Piazzale Madonna delle Grazie con la proiezione di “Carne et Ossa”, docufilm dedicato alla Corsa degli Zingari di Roberto Zazzara, prodotto da Cristiano di Felice e Veronica Naccarella per IFA Scuola di Cinema nell’ambito del progetto IFA Glocal Film, in associazione con Sulmonacinema Aps con il contributo di Regione Abruzzo, Comune di Pacentro, Associazione Corsa Degli Zingari. “Invito tutta la cittadinanza a partecipare perché il film è molto bello. Fa vedere la Corsa in modo più introspettivo”, ha sottolineato il Sindaco felice di aver riportato il cinema in piazza. “Il film darà il giusto riconoscimento a tutte le generazioni che negli anni hanno partecipato alla Corsa. È grazie a loro che ancora oggi si parla di noi in tutto il mondo”, ha aggiunto De Chellis.

Sabato 2 settembre Via Roma sarà animata dalle note dei Ricchi e Poveri e dalla bellezza della Madrina, Manila Nazzaro. Domenica 3 settembre, invece, alle 16:00 partirà la Corsa degli Zingarelli, una competizione fatta da bambini da 2 ai 12 anni che apprendono sin da piccoli le tradizioni e la cultura della comunità a cui appartengono. Alle 18:00 la Corsa degli Zingari vera e propria che sarà trasmessa in diretta dalle 17:45 alle 19:00 sul Canale 157 del digitale terrestre e in differita su Padre Pio Tv (LCN 145 del digitale terrestre, 445 della piattaforma TivùSat e 852 di Sky) e sul sito www.padrepio.tv. “Il nostro obiettivo è quello di aumentare ogni anno il numero dei partecipanti alla Corsa. Ma quest’anno siamo particolarmente felici di sapere che tra i concorrenti ci saranno dei quattordicenni”, spiega Giuseppe De Chellis. “Che ragazzi così giovani sentano così forte il legame col territorio in cui sono nati ci fa ben sparare per il futuro”. Dopo le premiazioni, la giornata sarà chiusa alle 21:30 dallo spettacolo di Emanuela Aureli e la sua band a cui seguiranno i tradizionali fuochi pirotecnici.

“Ci tengo a ringraziare, quest’anno come non mai, le Istituzioni, la Confraternita della Madonna di Loreto, il Sindaco Guido Angelilli e la sua Giunta, tutti i dipendenti comunali e tutti i ragazzi che circondano il mondo Corsa degli Zingari”, dichiara emozionato il Presidente De Chellis. “Per realizzare tutto questo c’è un lavoro di mesi che non si vede, ma che fa sì che la manifestazione cresca sempre di più. Come dico sempre “Insieme si vince, da soli si sogna.”