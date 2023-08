Corfinio: Onorificenze al Combattente Rivelo Compagna e al Maestro Enzo Pelino Recchia.

Corfinio,14 agosto– Ieri sera, in occasione della Festa di San Rocco a Corfinio, il Sindaco Dr. Romeo Contestabile ha conferito, a nome e per conto dell’Amministrazione comunale, due onorificenze grazie alla disponibilità del Parroco Don Vincenzo Paura promotore della importante festa religiosa corfiniese.

A al Combattente della Brigata Majella Rivelo Campagna è stata conferita la “Civica Benemerenza”, che prevede l’assegnazione di una medaglia argento, con la seguente motivazione: “Esempio e testimone di vita impegnata nell’affermazione della solidarietà e della libertà. Affrontò in qualità di combattente della Brigata Majella, la drammatica lotta di liberazione durante la seconda Guerra Mondiale, giungendo esausto a Bologna, simbolo della libertà in Italia e nel mondo. Con coraggio e dedizione ha superato ostacoli ritenuti invalicabili appellandosi alle sue risorse morali e fisiche. L’Amministrazione comunale esprime la sua profonda stima e gratitudine.” A causa di problemi personali il Sig. Campagna non è riuscito a partire dall’America per ricevere questa onorificenza per cui la medaglia sarà consegnata presto al suo arrivo a Corfinio.

Al Maestro Enzo Pelino Recchia è stata assegnata la “Medaglia del Benefattore” con la seguente motivazione: “Artista peligno, poliedrico ed originale, il quale da donato al Comune di Corfinio l’opera pittorica “Guerra Sociale 90-88 a.C.: la battaglia nella Valle dell’Alto Liri”; opera meritevole per aver descritto figuratamente e magistralmente la coraggiosa lotta degli Italici per la conquista della Libertà e della Dignità umana. Opera attualmente esposta nella sala consiliare del Comune. L’amministrazione comunale lo ringrazia.”