Svolte di Popoli, dominio di Di Fulvio

Popoli,13 agosto – Stefano Di Fulvio sulla sua Osella Zytek 3000 si aggiudica la 61^ edizione della Cronoscalata Svolte di Popoli. Il pilota pescarese ha letteralmente dominato la gara. Miglior tempo già nelle prove di sabato. Poi nella giornata di domenica prima posizione in entrambe le manche. Nel corso della prima manche Di Fulvio ha fatto registrare il tempo di 3’05.25, migliorando così la prestazione dello scorso anno di Simone Faggioli. La gara era valida per il Trofeo Italiano Velocità Montagna. In classifica con i tempi aggregati delle due manche, secondo posto per Luigi Fazzino. Il pilota siciliano è stato il migliore tra gli under 25. In terza posizione si è collocato Dario Gentile.

Quarto posto invece per il pilota ascolano Adriano Vellei. Fuori dai giochi Vincenzo Ottaviani. Il pilota di casa è stato vittima di un brutto incidente nel corso della prima manche: impatto violento alla postazione 29, nell’ultima parte del tracciato. La sua monoposto Aprilia Thunder è apparsa semidistrutta. Fortunatamente nessuna conseguenza per il pilota. Ottima prestazione per Giuseppe Eldino. Il pilota napoletano si è classificato primo nel gruppo E1, piazzandosi in decima posizione nella classifica assoluta con la sua Peugeot 106 1600. Successo nel gruppo GT per Francesco Montagna su Lamborghini Huracan.

E per Eugenio Marino su Peugeot 106 nel gruppo N-S. Tra le Racing Start primato per Stefano Marulli nelle 1400 e per il pilota di casa Claudio Pio nella classe 1600. Nelle 2000 si è imposto Emidio Luzi. Mentre per le TB 1650 Simone D’Alessandro ha preceduto Mattia Fasciano. Da segnalare il debutto alle Svolte per l’under 25 Pierpaolo Rossi, nella categoria Racing Start 1.6 su Citroen Saxo vts. All’interno della corsa, spazio anche alle auto storiche con il Trofeo Corradino D’Ascanio. Il tracciato, molto tecnico, si snoda per 7,5 km sulla statale che da Popoli porta a San Benedetto in Perillis.

Percorso leggermente modificato negli ultimi due anni, con il piazzamento di una chicane nel rettilineo che precede la “S”. Questo per venire incontro alle direttive della federazione sulla sicurezza. Anche quest’anno la gara è stata diretta da Fabrizio Fondacci, ormai di casa a Popoli. L’evento è stato organizzato dall’associazione Asd Svolte di Popoli e dal gruppo “Quelli delle Svolte”. Ragazzi del posto che con tanto entusiasmo e passione contribuiscono a portare avanti questa storica corsa.

Daniele Rossi