Sulmona: al via la XXVII edizione della Giostra Cavalleresca

Sulmona, 25 luglio– Con il Bando di sfida dei capitani entra nel vivo la XXVII edizione della Giostra Cavalleresca di Sulmona. Il bando andrà in scena, come lo scorso anno, in piazza Maggiore, ormai pronta per accogliere figuranti, cavalli e cavalieri. Il programma prevede un piccolo storico, con i rappresentanti di tutte e sette i rioni cittadini, che partirà da Piazza Tresca alle 21. Il corteo giungerà in piazza Maggiore: i figuranti si disporranno sull’anello grande. Quindi parola all’araldo che inviterà i sette capitani dei borghi e sestieri a lanciarsi reciproca sfida e darsi



appuntamento per la tenzone equestre in programma sabato 29 e domenica 30 luglio. Tutti potranno assistere al Bando: libero l’accesso sugli spalti per il pubblico. Sempre domani inizieranno le visite ai cavalli che saranno in gara nel prossimo fine settimana. Giovedì 27 e venerdì 28 luglio spazio alle prove libere dei cavalieri per testare la pista in vista della doppia giornata di gare di sabato e domenica, prima delle sfide semifinale e finale per l’assegnazione del palio, realizzato da Luna Berlusconi.



Queste, nell’ordine, le sette gare eliminatorie in programma sabato: Borgo Pacentrano-Sestiere Porta Bonomini; Sestiere Porta Filiamabili-Borgo San Panfilo; Sestiere Porta Japasseri-Borgo Santa Maria della Tomba; Sestiere Porta Manaresca-Borgo Pacentrano; Sestiere Porta Bonomini-Sestiere Porta Filiamabili; Borgo San Panfilo Sestiere Porta Japasseri; Borgo Santa Maria della Tomba-Sestiere Porta Manaresca. Domenica sarà la volta di Borgo San Panfilo-Borgo Santa Maria della Tomba; Sestiere Porta Bonomini-Sestiere Porta Japasseri; Borgo Pacentrano-Sestiere Porta Filiamabili; Sestiere Porta Manaresca-Borgo San Panfilo; Borgo Santa Maria della Tomba-Sestiere Porta Bonomini; Sestiere Porta Japasseri-Borgo Pacentrano: Sestiere Porta Filiamabili-Sestiere Porta Manaresca.



Poi spazio a semifinalisti e finalisti per la conquista dell’ambito titolo. Al centro delle gare e dell’intera manifestazione ci sarà, come sempre, il pieno rispetto degli animali. La kermesse di grande risonanza culturale e turistica, che ogni anno porta nella città di Ovidio migliaia di visitatori, ha, da sempre, messo al bando frustini e speroni; non ci sarà nessuna sbarra alla partenza ma solo due persone nel ruolo di palafrenieri in campo e sarà l’intensificato il numero di visite ed esami veterinari, comprensivi di controlli antidoping per la piena sicurezza dei cavalli. Inoltre nelle scuderie dei sette borghi e sestieri, che concorrono per la Giostra, quest’anno i cavalli saranno messi in una condizione di ulteriore relax, non solo per la grande attenzione verso la cura e l’igiene dei bellissimi esemplari, ma perché a contribuire al loro benessere arriverà la musica classica che, secondo numerosi studi scientifici, aumenta le sensazioni positive degli animali.



La musica sarà quella di Erika Zoi e della sua opera “Calma”. Aspetto questo gradito anche alla madrina Ornella Muti, grande amante degli animali, che domenica vestirà i panni della regina Giovanna d’Aragona, principessa di Sulmona. I biglietti per assistere alla manifestazione sono in vendita nella biglietteria della Giostra, aperta in piazza XX settembre con i seguenti orari: mattina ore 10:30-12:30 e pomeriggio ore 17:30-20:00; venerdì, sabato e domenica orario continuato.