Sulmona: giovedì  prima edizione di “The door to your Talent” 

serata organizzata dall’Associazione culturale Luce nel Mondo in collaborazione con la Diocesi di Sulmona-Valva e la Pastorale Giovanile, che accoglierà giovani talenti del nostro territorio

Sulmona,18 luglio- “Giovedì 20 luglio alle ore 21.00 si darà il via alla prima edizione di “The door to your Talent”, serata organizzata dall’Associazione culturale Luce nel Mondo in collaborazione con la Diocesi di Sulmona-Valva e la Pastorale Giovanile,che accoglierà giovani talenti del nostro territorio – senza distinzione di cultura e religione – presso il Cortile dell’Episcopio in Viale Roosevelt, 7 a Sulmona.L’iniziativa nasce dalla volontà di valorizzare giovani artisti attraverso la condivisione del proprio talento, messo a disposizione per una comunità desiderosa di fermento e che abbia lo sguardo verso un futuro dipinto di nuovi colori. Anche Papa Francesco, in vista del prossimo incontro GMG a Lisbona, esorta i giovani con queste parole: “Se non sarete creativi, se non sarete poeti, questo incontro… sarà una fotocopia degli altri incontri.” Un incitamento di fronte a questo particolare momento della vita che, nonostante le difficoltà, permette ad ognuno di mettere in campo le proprie risorse con l’autenticità che ci appartiene e ci rende unici. La stessa unicità che contraddistingue i partecipanti di questo evento che vedrà protagonisti diciotto ragazzi e ragazze che avranno l’occasione di esprimere la propria passione. Al Talent prenderanno parte alcuni degli allievi della scuola “Onderadiorecord” dei due artisti di calibro Mauro Mengali ed Antonella Bucci: Silvia Di Censo, Francesca Calabria, Federica Tollis e Davide Settevendemmie, il quale solo qualche giorno fa, ha ricevuto la medaglia d’oro alle qualifiche nazionali aprendosi la strada per la partecipazione ai mondiali di canto del prossimo anno.

Nella categoria canto si esibirà inoltre Chiara Tirimacco, allieva della cantante Nicole Tuzii ” Ut Music Lab”. Suonerà al pianoforte Francesco Prignano, allievo del maestro Christian Fantone della Scuola popolare di musica.

“I ragazzi e le ragazze della Pastorale giovaniles spiegano i promotori dell’iniziativa- saranno presenti grazie al “gruppo Smile” che ha come luogo di ritrovo l’oratorio della parrocchia di Sant’Agata e San Filippo Neri. Fautore di questa realtà insieme a Don Gilberto Uscategui è stato il giovane Fernando José Salerno il quale, un anno fa, ha coinvolto altri amici e amiche per iniziare un percorso di formazione e di crescita personale attraverso il quale ognuno può trovare e riconoscere dentro se stesso i propri talenti e la capacità di esprimerli. A sostenere inoltre l’impegno all’interno del gruppo è la Dott.ssa Giuseppina D’Ambrosio che presta volontariamente il suo contributo psicologico. I giovani, grazie al generoso aiuto e all’entusiasmo della maestra di danza Ada Di Ianni, si esibiranno con diverse discipline: recitazione, giochi di prestigio, musica, ballo, pittura, ecc…

Ilaria Bavosi, Fernando José Salerno, Sarajei Patacchiola, Luca Palmini, Federico Bosio, Mattia Ballone, Antony Leone, Annachiara Galterio e Antonio Di Cato saranno anche loro protagonisti della serata. Gradita ospite sarà la cantante Ilenia Ricci.

Presenti inoltre all’evento i ragazzi del Centro Anffas di Sulmona insieme alla presidente Emanuela Pasquali.Si preannuncia uno spettacolo all’insegna della condivisione e del divertimento, garantito anche da due vivaci presentatori: Valentina Gerosolimo e Matteo Mascetta, accompagnati dalla mascotte d’eccezione Emanuele Brunetti. L’ingresso è libero a partire dalle ore 20.30″.