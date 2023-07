Basta con le polemiche, forte richiamo dei sindacati dei pensionati alla politica locale

Sulmona, 12 luglio- Non intendiamo assolutamente intrometterci nelle dinamiche politiche e istituzionali che da mesi interessano il Comune di Sulmona, ma non possiamo non esternare le nostre preoccupazioni circa i riflessi negativi che una crisi amministrativa avrebbe sulle condizioni generali del territorio.Le criticità denunciate dalle Organizzazioni Sindacali nel Presidio che si è tenuto lunedì davanti ai cancelli della Magneti Marelli, i paventati rischi occupazionali nel prossimo futuro in uno stabilimento che attualmente occupa circa 500 lavoratori e lavoratrici, rappresentano un ennesimo campanello d’allarme per le prospettive industriali ed occupazionali complessive del nostro territorio. Un territorio divenuto area di crisi a seguito del radicale processo di deindustrializzazione dei decenni passati.

La gravità della situazione e le preoccupazioni di migliaia di famiglie e l’incerto futuro per i nostri giovani, sostengono le OO.SS. pensionati della Valle Peligna di Cgil-Cisl-Uil, richiedono una presenza forte e coesa delle Istituzioni locali, a partire dal Comune di Sulmona.

E’ necessario far prevalere, pur nel rispetto delle legittime dinamiche politiche locali, la difesa degli interessi generali per il bene dell’intera comunità peligna.

Come Organizzazioni Sindacali dei Pensionati, considerate:

le previsioni del PNRR in tema di Sanità e Inclusione Sociale, che prevedono l’incremento dell’Assistenza Domiciliare Integrata da qui al 2026;

la ridefinizione dei ruoli e competenze del Distretto Sanitario sempre per una gestione integrata dell’assistenza territoriale, in particolare sulla non autosufficienza;

la realizzazione della Casa di Comunità e del COT (Centro Operativo Territoriale;

avere Istituzioni deboli o prive di una guida stabile in questo delicato momento sarebbe un grave danno.

Per queste ragioni auspichiamo l’apertura di un Tavolo di confronto con le Organizzazioni Sindacali, con i portatori di interesse locali, utile a delineare un impegno programmatico e strategico per il nostro territorio capace di affrontare le innumerevoli sfide che abbiamo davanti.

L’apertura di un confronto vero sulle tematiche concrete diverrebbe utile anche per tutte le forze politiche, istituzionali e sociali, affinché a dinamiche a volte di parte e soggettive si sostituisca un confronto di merito sulle prospettive di sviluppo del nostro territorio.

La Città di Sulmona, l’Amministrazione Comunale potrebbe, per noi dovrebbe, svolgere un ruolo importante di Capofila per l’aggregazione delle Istituzioni comunali e delle forze sociali dell’intera Valle Peligna, condizione indispensabile per rendere più forti e credibili le nostre esigenze. Così in una nota i rappresentanti delle Organizzazioni sindacali pensionati dell’area peligna Enio Mastrangioli (Enio Mastrangioli (Cgil Spi),Elvezio Sfarra (Cisl Fnp),Augusto Di Giustino (Uil Uilp)