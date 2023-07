Si consolida il legame tra Abruzzo e Canada

Cerimonia stamani presso il Comune di Pratola alla presenza del sindaco di Hamilton e sette comuni. Presente anche il Vice Presidente del Consiglio regionale Roberto Santangelo.Si aprono ora prospettive nuove e interessanti

Pratola Peligna, 11 luglio– Si è svolto questa mattina, nella sala comunale di Pratola Peligna, l’incontro per consolidare il gemellaggio di 7 Comuni abruzzesi con la città canadese di Hamilton rappresentata dalla sindaca Andrea Horwath. A fare gli onori di casa il vicepresidente del Consiglio regionale dell’Abruzzo Roberto Santangelo e il sindaco di Pratola Peligna Antonella Di Nino oltre agli amministratori degli altri Comuni gemellati: Gagliano Aterno (AQ), Castiglione a Casauria (PE), Pacentro (AQ), Sulmona (AQ), Pettorano sul Gizio (AQ), Villetta Barrea (AQ).

L’iniziativa è stata organizzata in seguito alla missione abruzzese in Canada dello scorso mese di aprile. Erano presenti anche docenti e studenti del Liceo di Scienze Umane “Giambattista Vico” di Sulmona, che hanno donato alla sindaca di Hamilton una copia del libro bilingue italiano-inglese, “Voci d’Abruzzo–Voices of Abruzzo”. Ha partecipato anche Larry Di Ianni, sindaco della città canadese dal 2003 al 2006.

“Quello di oggi è un momento importante per rinsaldare il legame delle radici con il coinvolgimento delle istituzioni – ha dichiarato Santangelo – e quindi voglio ringraziare tutti i Comuni gemellati con la città canadese di Hamilton che hanno partecipato con i loro Sindaci per omaggiare Andrea Horwath. Questa iniziativa vuole consolidare il già forte legame tra l’Abruzzo e il Canada, basti pensare che solo la città di Toronto ha 80 mila corregionali. Oggi, le Istituzioni si incontrano per fortificare questo rapporto anche in vista dell’anno delle Radici italiane, evento di richiamo per i discendenti degli emigrati italiani nel mondo, previsto per il 2024 per il quale sono stati stanziati dal Governo oltre 20 milioni di euro per il turismo di ritorno”.

“Il Canada non sarebbe il paese che è senza immigrati – ha sottolineato Horwath – gli abruzzesi, in particolare, sono davvero ‘forti e gentili’ come si dice. Sono brave persone, si danno da fare e sono molto fiera di loro perché sono stati tra i fondatori della città di Hamilton”.