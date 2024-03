Uil Pa Abruzzo:  Fabrizio Petroni nuovo segretario generale

Sulmona, 22 marzo– Fabrizio Petroni è il nuovo Segretario Generale della Uil PA Abruzzo. il previsto congresso straordinario della UIL PA Abruzzo. Lo ha deciso stamani il previsto congresso straordinario del sindacato che ha visto la presenza anche del segretario generale Sandro Colombi, affiancato dai vertici della UIL Abruzzo Michele Lombardo e Fabrizio Truono.

Nell’occasione è stato eletto anche l nuovo consiglio regionale direttivo che sarà così composto: Fabrizio Petroni, Matteo Grifoni, Angela Di Canio, Tecla Orlandi, Luigia Tarquini, Francesco Di Girolamo, Rosa Maria Margarita, Maria Capanna, Enrico Cecala, Mauro Nardella, Santi Calanni, Daniele Mingroni, Ruggero Di Giovanni, Stefano Del Romano,Maria Mugnano.”Ci sarà molto da lavorare a iniziare dal rinnovo contrattuale per il quale servono più soldi rispetto a quelli stanziati. Particolare attenzione sarà dato al rinnovo della componente RSU che l’anno prossimo vedrà il suo rinnovo- ha detto nel suo primo discorso Fabrizio Petroni- perché la RIA ( retribuzione indennità anzianità) rappresenta una nota dolente per i pubblici impiegati. Sono soldi che spettano e vanno assolutamente assegnati a chi in maniera ingiustificata non li ha percepiti”

Apprezzati gli interventi di Mauro Nardella sulla questione carceri, Angela Di Canio per ciò che attiene il benessere del personale, Mirco Fonzi sulla delicata questione della sicurezza e della salubrità sui posti di lavoro e Daniele Mingroni sulla necessità di adeguare gli stipendi più che aumentarli.

Michele Lombardo ha posto l’accento sulla necessità di dar seguito al rinnovo contrattuale, al prestare particolare attenzione alla sicurezza e dare un senso alla sanità visto che l’84% del bilancio regionale verte su questo delicato campo. Ha sottolineato altresì il bisogno di evitare che si depotenzi, così come sta accadendo proprio per la sanità,il pubblico a vantaggio del privato.