Cansano:Trekking tra natura e cultura alle falde della Majella

Con “Only footprints” tre appuntamenti alla scoperta del territorio

Cansano,4 luglio- Prende il via domenica prossima l’iniziativa Only footprints, organizzata dall’Associazione Wild Cansano APS e patrocinata dal Comune di Cansano. Tre appuntamenti con il trekking alla scoperta dei sentieri meno conosciuti alle falde della Maiella, in compagnia dalle guide AIGAE di Cansano.

Domenica 9 luglio si terrà l’escursione Il lato sconosciuto del Rotella: Terminone e Pietra Maggiore, con ritrovo in Piazza XX Settembre a Cansano alle ore 8:30. L’anello, con partenza e rientro nel Bosco di Sant’Antonio, 11 km di lunghezza e 400 m di dislivello, vedrà protagonista la cresta del Monte Rotella, con panorami mozzafiato sul basso territorio peligno. La durata complessiva è di 6 ore (soste escluse).

Sabato 22 luglio sarà la volta del Tramonto sul Colle Mitra, alla scoperta di uno dei punti panoramici più iconici della Valle Peligna, già sede, in epoca italico-romana, di un grande centro fortificato per il controllo del territorio. La partenza è fissata alle ore 17:30 presso il Parco Archeologico di Ocriticum, con discesa in notturna e aperitivo cenato in agriturismo. La durata complessiva è di 4 ore (soste e aperitivo esclusi), con un percorso lungo 5 km e un dislivello di 200 m. Ai partecipanti è richiesto di munirsi di torce frontali da indossare durante la discesa.

Sabato 29 luglio avrà luogo l’escursione All’ombra dei maestosi faggi di Cansano: un anello di 15 km con 424 m di dislivello, lungo il sentiero che si snoda nelle rigogliose faggete del territorio, un tempo tra le principali fonti di ricchezza per i Cansanesi. Il ritrovo è fissato in Piazza XX Settembre a Cansano alle ore 8:30. La durata complessiva è di 6 ore (soste escluse).

Rivolte ad adulti e ragazzi dai 12 anni in su (purché accompagnati), le escursioni sono tutte di difficoltà E – Escursionistico e prevedono scarpe da trekking obbligatorie e, limitatamente agli appuntamenti del 9 e del 29 luglio, il pranzo al sacco. Per info, costi e prenotazioni contattare i numeri 3289027558 (Manuel), 3274265628 (Bruna) o 3917058274 (Filippo). La prenotazione è obbligatoria. Per rimanere aggiornati sulle iniziative di Wild Cansano, seguire il profilo Instagram e la pagina Facebook dell’Associazione.