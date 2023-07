Sulmona: successo di pubblico e di gradimento per la quinta edizione di ABWINE, 

l’evento dedicato alla promozione vitivinicola e culturale della nostra regione.

Sulmona,4 luglio– Tantissime le presenze registrate ad Abwine 2023 tra operatori di settore ed appassionati provenienti da tutta la regione, 3 percorsi experience, showcooking, concerti ed oltre 40 fra aziende e produttori rappresentati.



Il susseguirsi, nelle due giornate, di momenti di formazione ed informazione sulla tematica del mondo del Vino con il Presidente Regionale AIS Dott.ssa Angela di Lello, la delegata AIS Sulmona Elisa Colella, il Dott. Angelo Radica Presidente Associazione Nazionale città del Vino, il Presidente Nazionale del Movimento Turismo del Vino ltalia Dott. Nicola D’Auria, l’agronomo ed enologo Dott. Guerino Pescara e il dott. Fausto Di Nella, responsabile progettazione Movimento Turismo Vino, che hanno approfondito la centrale tematica dell’enoturismo, e dei molti produttori intervenuti hanno rafforzato e confermato la mission culturale e formativa dell’evento.



Tra gli artisti e ospiti che hanno riempito di musica, parole, colori e profumi la quinta edizione di Abwine l’Orchestra sinfonica di Sanremo con Cesare Chiacchiaretta e Giancarlo De Lorenzo, e ancora il Leonardo Mezzini Trio, e poi l’arte culinaria dello chef Enrico Rossi del Club dei Buongustai. Sentiti i momenti legati alla letteratura e all’arte, con la presentazione del libro Una vita quasi perfetta di Fabio Mastrogiuseppe a cura di Lupi Editore, e con l’inaugurazione della mostra delle opere per Armando Sulprizio, pittore 1950 – 2013.



ABWINE, in programma nei giorni del 30 giugno e 1 luglio, è stata fin dalla prima serata un’occasione unica, per appassionati e non, di degustare i migliori vini abruzzesi, accompagnati da prodotti tipici della tradizione abruzzese, dando luce alle eccellenze del nostro territorio, in una vetrina dedicata anche all’osservazione da parte di operatori e giornalisti del settore, in un ambiente raffinato ed elegante che ha messo in mostra, agli occhi dell’Abruzzo, il cuore della Città di Sulmona.



“Due bellissime giornate di confronto e partecipazione, un bilancio positivo sotto ogni punto di vista, tutto ha funzionato come previsto”, dichiarano gli organizzatori di Terra Adriatica e Meta Aps che aggiungono “non possiamo che essere soddisfatti ed orgogliosi degli attestati di stima ricevuti da tutti i produttori e i partecipanti intervenuti. L’Abruzzo è una terra meravigliosa, ricca di Arte, di Cultura che permette la produzione di grandi Vini, e che ospita figure professionali rilevanti e noi di cerchiamo di osare il nostro contributo affinché tutto ciò venga promosso nel migliore dei modi”.