Torna “Abwine”, la vetrina Abruzzese del vino 

Venerdì 30 giugno e sabato 1 luglio 2022, a partire dalle ore 18:00, il Cortile del Complesso della S.S. Annunziata, in Corso Ovidio a Sulmona, ospiterà la quinta edizione dell’ Abruzzo Wine and Culture, l’evento più atteso da parte di tutti i Winelovers.

Sulmona, 20 giugno– L’associazione culturale Terradriatica, in collaborazione con l’Associazione Italiana Sommelier Abruzzo e la delegazione AIS sulmonese coordinata dalla Sommelier professionista Elisa Colella presentano la quinta edizione di “Abwine”, l’evento enogastronomico, sostenuto dalla Regione Abruzzo, dal Comune di Sulmona e dalla Fondazione Carispaq, nato nel 2018 in partnership con Meta Aps, durante il quale sarà possibile degustare parte dei migliori vini regionali, oltre che ad un’ampia offerta in termini di formazione e di eventi culturali gratuiti.

Sono previste etichette in degustazione rappresentative di oltre 50 aziende del territorio, in una vetrina dedicata anche all’osservazione da parte di operatori e giornalisti del settore, in un ambiente raffinato che ha messo in mostra, agli occhi dell’Abruzzo, fin dalla prima edizione , il cuore della Città di Sulmona.



Tra gli appuntamenti più rilevanti della manifestazione, in programma sabato 1 luglio alle ore 11:00 il Convegno sull’enoturismo in Abruzzo, in cui interverranno il Presidente Regionale AIS Dott.ssa Angela di Lello, la delegata AIS Sulmona Elisa Colella, il Dott. Angelo Radica Presidente Associazione Nazionale città del Vino, il Presidente Nazionale del Movimento Turismo del Vino ltalia Dott. Nicola D’Auria, l’agronomo ed enologo Dott. Guerino Pescara e il dott. Fausto Di Nella, responsabile progettazione Movimento Turismo Vino Abruzzo.

Alle ore 16:00 altro appuntamento di rilievo con il convegno su Santi e Città, presso l’Auditorium, nell’ambito del Festival delle Città del Medioevo.

Tornano le degustazioni Experience, fra gli appuntamenti più attesi della manifestazione, dei veri e propri focus specifici su alcune delle migliori realtà produttive abruzzesi. Alle aziende protagoniste Vaddinelli” il venerdì e “Famiglia Di Carlo” il sabato, quest’anno si aggiunge una nuova Degustazione Experience: l’azienda “Frantoio della valle” presenta l’olio extra vergine d’oliva. Sabato 1 luglio alle ore 19:00 si concluderà il suggestivo percorso enogastronomico lo Show Cooking a cura del Club dei Buongustai.



La manifestazione, nata con l’obiettivo di far conoscere la produzione vitivinicola abruzzese e intrecciandola con arte e cultura, anche quest’anno ospiterà diversi appuntamenti culturali gratuiti come l’inaugurazione della mostra delle opere per Armando Sulprizio, pittore 1950 – 2013 presso la Cappella del Corpo di Cristo, e la mostra espositiva di Vespe storiche a cura del Vespa Club di Sulmona. In ambito letterario Abwine 2023 ospiterà la presentazione del libro Una vita quasi perfetta di Fabio Mastrogiuseppe a cura di Lupi Editore. Immancabile la musica dal vivo con Calici silenti – Concerto dell’Orchestra sinfonica di Sanremo con Cesare Chiacchiaretta fisarmonica e bandoneon, e Giancarlo De Lorenzo Direttore, ad allietarci venerdì 30 giugno alle ore 21:30 con le Musiche di A. Piazzolla e R. Galliano , a cura della Camerata Musicale Sulmonese Onlus, e sabato 1 luglio alle ore 21:30 con Leonardo Mezzini Trio, a cui si aggiungono Djset e molto altro.

Abwine è un luogo di incontro e di ritrovata comunità, dove la promozione territoriale diviene mezzo di sana coerente sociale e rappresenta il filo rosso di una narrazione più complessa che lega cultura, arte, storia ed enogastronomia di un intero territorio, con l’obiettivo di valorizzare l’Abruzzo in tutte le sue sfaccettature.