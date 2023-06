Scanno: domenica terza giornata del progetto ‘Fotografia: turismo e cultura’

Scanno, 16 giugno- Domenica 18 giugno 2023 si terrà a Scanno la terza giornata del progetto: Turismo esperienziale, Fotografia: Turismo e Cultura.

Il programma prevede: nel corso della sessione di mattina la visita nel centro storico e le riprese in via Strada regionale n. 479 Sannite (preparazione del corteo per l’omaggio delle Travi) in via Napoli e Piazzale Sant’Antonio con l’omaggio delle Travi.

Il pomeriggio la visita alla mostra allestita nella Galleria di Fotografia “fotogramma” con approfondimento e discussioni sul ruolo della Fotografia come testimonianza, documentazione e informazione;La giornata è organizzata dall’Istito di Fotografia “fotogramma” e la Fondazione Cassa di Risparmio della Provincia dell’Aquila ed è inserita nel progetto che prevede cinque giornate di incontri e visite guidate nel territorio del centro Abruzzo e Alta Valle del Sagittario.

Nello specifico le visite riguardano

Sulmona nei luoghi meno esposti ma che hanno contribuito a rendere importante la città e le visite guidate nel Museo delle Tecniche Fotografiche;

Scanno nei luoghi resi famosi dai più grandi fotografi del ‘900 e visite guidate nelle mostre fotografiche allestite presso la Galleria di fotografia.

L’iniziativa è libera e gratuita. Le prenotazioni possono essere fatte al Referente del progetto al telefono 348 9223791 oppure tramite e -mail:marinellomastrogiuseppe@gmail.com.