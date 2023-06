Sulmona: edilizia scolastica, la soddisfazione del gruppo Pd per le risorse recuperate

Secca smentita “ con i fatti alle fantasiose strategie trasversali”

Sulmona, 14 giugno- “Esprimiamo grande soddisfazione per la notizia delle risorse recuperate in materia di edilizia scolastica. I fondi pari a oltre 1 mln di euro saranno molto utili per dare una seconda vita alla scuola Lombardo Radice. Torniamo a parlare di programmi e cose da fare per la città, uscendo dal dibattito degli ultimi giorni che rischia di diventare incomprensibile per le persone “ Inizia così un documento del gruppo Pd in Consiglio comunale a Sulmona a sostegno dell’annuncio fatto dall’Assessore ai LL.PP. Casciani per il recupero delle risorse per la scuola Lombardo Radice “ Alle assurdità e farneticazioni di una parte dell'opposizione- prosegue la nota- che ha voluto accusare il PD di fantasiose strategie trasversali rispondiamo con i fatti, dando forza all'amministrazione e portando risultati tangibili. Certi attacchi contro il PD servono solo a evidenziare la mediocrità politica di chi li invia e anche una certa dose di malafede provando a costruire notizie inesistenti per confondere l'opinione pubblica. Da parte nostra siamo solo impegnati a lavorare con grande impegno e continueremo a farlo per Sulmona e i sulmonesi."