Sulmona: domani e domenica torna la “ Cordesca”,la Giostra Cavalleresca dei bambini

Sulmona, 2 giugno– Ha vent’anni ma non li dimostra. È la Cordesca, la Giostra cavalleresca dei bambini, che sabato e domenica tornerà a riempire le strade e le piazze di Sulmona con le bandiere e i colori che, ormai la caratterizzano da due decenni. Due giorni di festa in cui i bambini avranno modo di divertirsi ma anche di scontrarsi nella tradizionale corsa all’anello che assegnerà il Palio della XX edizione. Quest’anno il Palio, che sarà svelato nel corso della prima giornata di gare, è stato realizzato da Sascha Tullio. Un’opera ricca di colori su fondo giallo in cui sono evidenziati i principali simboli della Giostra cavalleresca e alcuni scorci storici della città. Sabato, come tradizione vuole, il corteo prenderà le mosse alle 16 da piazza Plebiscito per poi raggiungere lo stadio Pallozzi.



Le gare eliminatorie si svolgeranno con gli stessi accoppiamenti che ci sono stati nell’edizione della Giostra cavalleresca di Sulmona dello scorso anno. Domenica, sempre dopo il corteo che partirà alle 16, ci sarà la seconda fase delle eliminatorie e a seguire semifinali e finali. Tante le manifestazioni che faranno da cornice alla XX edizione della Cordesca. Sabato e domenica, durante le gare saranno esposti i 19 palii con i rispettivi vincitori che faranno rivivere la storia dei vent’anni di Cordesca. Prima dello svolgimento delle gare, ci sarà un minuto di raccoglimento per ricordare le vittime dell’alluvione in Emilia Romagna. Sia sabato che domenica, a piazza Garibaldi saranno allestiti gli stand gastronomici dei Borghi e dei Sestieri. Nella serata di sabato sono previsti giochi e divertimenti per i più piccoli a cura dell’associazione culturale Milleventi. Dalle 22 in poi musica in piazza con il dj Natale. Domenica mattina, giorno in cui verrà assegnato il palio 2023, si parte con una grande novità: Pompieropoli, un’iniziativa dei vigili del fuoco di Pescara e di Sulmona rivolta ai bambini che potranno imparare ad affrontare le emergenze in maniera divertente ma con la consapevolezza del pericolo che stanno affrontando.



Per loro sono previsti percorsi ad handicap, spegnimento di fuochi controllati ed imparare ls teoria della prevenzione. Subito dopo la consegna del Palio al Borgo o Sestiere vincitore, tutti di nuovo a piazza Garibaldi per chiudere in bellezza la XX edizione della Cordesca. Ad aprire la serata saranno nuovo i giochi per bambini curati da Milleventi e Ludobus, inoltre si potrà cantare e ballare con l’associazione Music e dance di Ada di Ianni. Anche nella serata di domenica si potranno gustare le specialità gastronomiche del territorio preparate dalle sapienti mani delle cuoche e dei cuochi dei Borghi e dei Sestieri.