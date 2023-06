Sulmona: domani seconda giornata del progetto “ Fotografia: turismo e cultura”

Sulmona, 2 giugno – “L’ Istituto di fotografia “fotogramma” con sede a Sulmona, e la Fondazione Cassa di Risparmio della Provincia dell’Aquila organizzano, nell’ambito del Bando 2022 settore del Turismo esperienziale il progetto denominato “ Fotografia: Turismo e Cultura”.Il progetto prevede cinque giornate di incontri e visite guidate nel territorio del centro Abruzzo e Alta Valle del Sagittario.

Nello specifico le visite riguardano: a Sulmona i luoghi meno esposti ma che hanno contribuito a rendere importante la città e visite guidate nel Museo delle Tecniche Fotografiche.

⦁ a Scanno i luoghi resi famosi dai più grandi fotografi del ‘900 e visite guidate nelle mostre fotografiche presso la Galleria di fotografia.

Sabato 3 giugno 2023 si terrà a Sulmona la seconda giornata con il programma meglio dettagliato e la locandina

In considerazione delle caratteristiche e dei valori del territorio il progetto tende a valorizzare e promuovere il Patrimonio Urbano, Storico e Artistico di Sulmona, mediante l’utilizzo del mezzo fotografico, anche, in considerazione dell’importante ruolo che svolge nel settore delle comunicazioni visive e per il massiccio utilizzo sui social media.

Il centro storico di Sulmona è ricco di monumenti importanti, storici e artistici, che ne fanno una città d’Arte e di Cultura, il Museo delle Tecniche Fotografiche, tra i più dotati d’Italia e d’Europa per consistenza e qualità dei beni, rappresenta una importante realtà per il territorio e l’Abruzzo intero.

Il programma generale si sviluppa in cinque giornate; sabato 03 giugno 2023 a Sulmona è previsto nel corso della sessione di mattina, dalle ore 10,00 alle 13,00, la visita guidata al Museo delle Tecniche Fotografiche, da ripetere eventualmente in relazione al numero dei partecipanti, il pomeriggio dalle ore 16,00 alle 19,00 la visita in alcuni luoghi caratteristici del centro storico della città in particolare la parte vecchia con il primo corso in via Giovanni Quadrario e poi nel Borgo Pacentrano in via Probo Mariano la Fontana di Sant’Agata o di Santa Margherita.

La partecipazione è libera e gratuita, le prenotazioni possono essere fatte al Referente del progetto al telefono 348 9223791 oppure tramite e -mail: marinellomastrogiuseppe@gmail.com.