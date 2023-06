Scanno: XX  Marathon degli stazzi

Da domani a domenica a Scanno tornano le due gare da 63 e 42 km, una cicloturistica per tutti e tanti eventi per celebrare i primi vent’anni di uno degli appuntamenti più attesi dai bikers.Una lunga tre giorni di sport, gusto e paesaggi selvaggi, per vivere una sfida epica.

Scanno, panorama di notte

Scanno, 1 giugno 2023_ Sale l’adrenalina per la ventesima edizione della Marathon degli Stazzi, la maratona di mountain bike che da domani e fino a domenica 4 giugno porterà oltre 350 biker da tutta Italiaa Scanno e sul percorso che si snoda tra le aree di tutela dell’orso marsicano. Il programma è ricco di appuntamenti aperti a tutti per celebrare l’anniversario tondo: stand enogastronomici, concerti, punti di didattica ambientale, una cicloturistica adatta anche ai principianti e una gara di orienteering e il Pasta Party finale. Sarà un’invasione festosa per tutta la settimana che precede la gara, tra atleti, accompagnatori ed appassionati pronti a godersi la sfida ma soprattutto le bellezze naturalistiche e storiche e le eccellenze enogastronomiche del territorio come i formaggi e i prodotti della pasticceria, o visitando le tante botteghe dell’arte orafa scannese aperte nel cuore del borgo storico.

Sarà proprio per il fascino del percorso, che attraversa i luoghi incontaminati dell’Abruzzo, sarà per il cuore forte e gentile delle genti d’Abruzzo, che accolgono il passaggio dei corridori con il calore che li contraddistingue e con un “mazzo” di arrosticini, ma la Marathon degli Stazzi è una delle competizioni di mountain bike più attese della stagione.

Da venti anni esatti attraversa pacificamente alcune delle aree più densamente popolate dall’orso marsicano di tutto l’Abruzzo, rispettando gli spazi e creando una convivenza pacifica tra la passione per la mountain bike e il plantigrado: la Marathon degli Stazzi, la storica gara che si svolge nel cuore del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, torna ad animare i percorsi tra la valle del Sagittario e il Monte Genzana. Attesi oltre 350 bikers al via nel borgo antico di Scanno, pronti a sfidarsi lungo tratturi, i boschi e le rive del lago a forma di cuore, ma soprattutto a godersi i panorami di una delle aree più selvagge e incontaminate della regione.

L’attenzione nei confronti di questo ambiente e dei suoi abitanti è al centro anche delle attività collaterali della manifestazione, con l’allestimento di gazebo a cura del Parco Nazionale Abruzzo, Lazio e Molise all’interno dei quali si potranno ottenere informazioni sul comportamento da tenere nei confronti della fauna selvatica e in caso di incontro con lupi o orsi. Tutto al fine di creare la migliore convivenza tra bikers e animali selvatici, senza rischio di incidenti per entrambi.

La Marathon, in entrambe le sue due distanze da 63 e 42 km, è uno sfidante, vero e proprio viaggio nel cuore dell’Abruzzo più selvaggio, qui dove la tradizione parla ancora di pastorizia in alta montagna, tra quegli stazzi dai quali la gara prende il nome, gli antichi rifugi montani utilizzati per la monticazione estiva delle greggi, numerosi proprio nella zona di Scanno, alcuni dei quali ancora in uso. Come detto, il tracciato transita all’interno della Riserva Demaniale “Chiarano-Sparvera”, poi si addentra nel Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, per scendere sulle sponde del Lago di Scanno, l’unico naturale della regione e noto per la sua forma a cuore. Il punto più alto del percorso è la Cima Coppi a 1815 m. mentre la salita più lunga è quella verso il Monte Genzana, all’interno dell’omonima Riserva, un corridoio ecologico tra il Parco Nazionale d’Abruzzo ed il Parco Nazionale della Maiella anch’esso area di tutela dell’orso.

Nella giornata di venerdì il lungo weekend sarà aperto da una cicloturistica, in e-bike e muscolare, organizzata in collaborazione con Majellando e Bike For Fun, in serata, dalle ore 21:30, l’appuntamento è nella piazza San Rocco con il concerto dei Febdei.

Sabato dalle 10:00 alle 13:00 la Festa Nazionale dello Sport, in collaborazione con CONI e FISO, con la gara di orienteering nel centro storico di Scanno. Alle 18:30 l’evento di apertura in Piazza Santa Maria della Valle con il concerto della “NotaBene Cover Band”.

Domenica mattina, dopo la partenza gara non competitiva dedicata alle e-bike, con partenza da Piazza San Rocco, il sipario si alza sulla XX Marathon degli Stazzi, alle 9:30. Per tutto il pomeriggio si alterneranno le premiazioni delle varie categorie e il consueto Pasta Party finale presso il Palazzo dello Sport.