Secondo concorso canoro Memorial Maestra Paola Esposito  domani 20 maggio al Cinema Pacifico di

Sulmona,19 maggio- L’Associazione Culturale Maestra Paola indice il “Secondo concorso canoro” patrocinato dal Comune di Sulmona, riservato agli studenti delle scuole primarie del circondario; si svolgerà domani, 20 maggio alle ore 18, presso il Cinema Pacifico di Sulmona. Ospiti speciali dell’evento la vincitricedello Zecchino d’oro Mariapaola Chiummo, e la finalista Susanna Marchetti, che delizieranno il pubblico con le loro melodiose voci.

Parteciperanno le scuole primarie dei seguenti comuni:Sulmona, Pacentro, Pratola Peligna, Raiano, Castelvecchio, Introdacqua. Durante il concorso canoro, ad allietare la platea, ci saranno anche le esibizioni della scuola di danza sulmonese

“Spazio danza asd” di Carla Cipolla, Annamaria Di Giacomo e Daniela Cocco. Due le categorie in concorso: la prima riguarda i cori, 15 alunni per classe, che si contenderanno un buono per il

materiale scolastico; la seconda invece, i solisti, anche per loro un buono da spendere per la didattica. A giudicare il concorso una giuria di qualità composta da professori di musica e personalità del territorio.

“Sono lieto di ripetere l’evento per il secondo anno” ha dichiarato il presidente dell’Associazione Culturale Maestra Paola, Valentino Casciato, che ha aggiunto:“lescuole hanno apprezzato l’iniziativa proponendo agli alunni di partecipare per il secondo anno, e dall’altra parte ho notato la gioia dei bambini che hanno affrontato il concorso con lo spiritogiusto, tralasciando la competizione e abbracciando uno spirito di allegria e incontro; ciò che mia madre, la maestra Paola, ha insegnato ai suoi ragazzi”. L’ingresso sarà libero e durante la manifestazione ci sarà la possibilità di fare una donazione a favore dell’Associazione