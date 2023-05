Popoli: sarà un altro giorno felice,  domenica al Teatro

Il nuovo spettacolo del Drammateatro tratto dal celebre Happy Days di Samuel Beckett

Popoli, 19 maggio– Debutta Domenica 21 Maggio alle ore 18 in prima nazionale al Teatro comunale di Popoli all’interno di H2O Rispecchiamenti Festival 2023 organizzato dal Drammateatro e sostenuto dal Comune di Popoli Terme, il nuovo spettacolo del Drammateatro Sarà un altro giorno felice! tratto dal celebre testo di Samuel Beckett Happy Days. Lo spettacolo ha anche il sostegno della Fondazione PescaraAbruzzo.

In una riscrittura essenziale ed efficace operata dal regista Claudio Di Scanno e dall’attrice Susanna Costaglione, anche protagonista in scena nel personaggio di Winnie, lo spettacolo omaggia la drammaturgia e la poetica di Beckett, tra i più grandi autori della letteratura teatrale contemporanea, restituendone una visione ed una interpretazione di grande resa scenica ed interpretativa. La vicenda è quella di una Winnie conficcata in una collinetta di terra, munita di una borsa e di un vezzoso ombrellino che costituiscono gli unici oggetti con i quali vuole entrare in contatto con la realtà circostante, vale a dire una dimensione oramai deserta e desolata.

Dalla borsa estrae piccoli oggetti quotidiani tra i quali uno specchietto, un rossetto, un fazzoletto e infine una rivoltella, in una coazione a ripetere che tenta incessantemente il dialogo con il marito Willie, interlocutore silenzioso e nascosto, anche lui semi seppellito ma che nello spettacolo del Drammateatro è interlocutore invisibile costantemente evocato da Winnie. In un non luogo atemporale e privo di riferimenti spaziali, Winnie ripropone la sua condizione di estrema solitarietà, un piccolo pieno perduto nel vuoto di una esistenza scandita dal suono di un campanello che ne istiga il risveglio e il sonno. Nel vuoto dell’esistenza, tra frammenti di memoria personale che riemergono costantemente, cifra essenziale della scrittura beckettiana, Winnie è impassibilmente felice delle piccole cose che ritornano nella propria mente, insensibile alla estrema solitudine cui è costretta, quasi a definirne la condizione di sopravvissuta in un mondo post atomico e desertificato. Attaccata alla vita, è felice di esistere, con se stessa e per se stessa, nonostante tutto. Così, ogni risveglio è per lei un dono divino, ad ogni risveglio afferma la felicità per un nuovo giorno. la Winnie di Susanna Costaglione, attrice di grande spessore ed intraprendenza recitativa, capace di attraversare luoghi della espressività dotandosi di molteplici variazioni e sfumature fonetiche e dare precisa fisicità ad un personaggio destinato all’immobilità. Con il regista Claudio Di Scanno, con il quale condivide oltre 30 anni di esperienze professionali, ha ideato un progetto di riscrittura del testo beckettiano che ne restituisce tutto il senso di grottesca e tragica bellezza. Lo stesso Di Scanno è autore di una messa in forma registica essenziale e di preciso montaggio sonoro e visuale. Il musicista e docente Germano Scurti è artefice del disegno sonoro e delle composizioni originali che avvolgono e penetrano la scena acuendone drammaturgicamente la dimensione dilatata e rarefatta dell’ azione scenica.

La realizzazione scenografica è a cura di Dario Marcheggiani e Monia Tarantelli, anche ideatrice del disegno luci. Supporto tecnico di Black Service, Organizzazione Teresa Di Viesti. Biglietto d’ingresso € 12,00, Ridotto studenti € 6,00.

Info e prenotazioni via WhatsApp al 347.7937963

(Foto di scena di Remo Gieseke,)