Sulmona: da oggi al via la rassegna “Fuori tempo”

Iniziativa promossa dall’Istituto Istruzione Superiore “E.Fermi”

Sulmona,18 maggio.- “A partire da oggi,giovedì 18 Maggio e per i due giovedì successivi, presso il laboratorio “Asimov” del nostro Istituto, alle ore 16:30, prenderà avvio, nell’ambito del Progetto Cinema, la Rassegna cinematografica “Fuori tempo”.

La suddetta rassegna filmica nasce dall’estro creativo, dallo studio, dalla riflessione dei nostri studenti. Un esempio di protagonismo vero ed attivo dei ragazzi, che si sono incontrati, hanno condiviso idee e spunti, hanno prospettato un progetto: vedere insieme dei film, analizzarli, creare nessi per capire, per capirsi, per scoprire verità, per condividere analisi, per esprimere giudizi critici, per scambiarsi emozioni.

Il Cinema è soprattutto questo: viaggio, viaggio interiore e viaggio all’esterno di noi, nelle dinamiche relazionali, nella vita che viviamo, nelle nostre solitudini, negli spazi di socialità condivisa. Il titolo della rassegna è “Fuori tempo”Tre film, tre prospettive del tempo:

NON CI RESTA CHE PIANGERE 1984 di Massimo Troisi e Roberto Benigni



WHIPLASH 2014 di Damien Chazelle

IN TIME 2011 di Andrew Niccol.

Le proiezioni sono rivolte agli studenti, ai docenti e ai genitori del Polo ma anche ai curiosi, agli appassionati di cinema, ai cittadini sulmonesi e del nostro territorio”.